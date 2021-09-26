【新冠肺炎】今增8宗輸入個案19歲少女抵英後確診　鑽石山鳳德邨及永安集團大廈等納入強檢

▲ （程志遠攝）

本港疫情放緩，今日（26日）新增8宗輸入個案，其中7人已接種疫苗，至少4人驗出帶L452R變種病毒。另外，本港今日新增少於5宗初步確診個案。

此外，中心正調查一宗外地確診個案，涉及一名19歲女病人，居於鑽石山鳳德邨雪鳳樓。她於9月14日在香港進行檢測，結果呈陰性。她於9月16日乘搭航班BA028由香港前往英國，於9月19日在英國抽取的樣本測試結果呈陽性。病人沒有出現病徵。她4月30日及5月21日於香港接種兩劑復必泰疫苗。



中心初步調查顯示，她在中環德輔道中71號永安集團大廈24樓工作，最後上班日期為9月10日。她亦曾於9月5日至6日在西貢大網仔香港青年協會賽馬會西貢戶外訓練營參與宿營，個案的流行病學調查和個案追蹤仍然進行中。為審慎起見，她於潛伏期曾居住的地方，即鳳德邨雪鳳樓和香港青年協會賽馬會西貢戶外訓練營，及工作地點會納入強制檢測公告。

新增的8宗輸個案患者分別來自捷克、美國、馬爾代夫，其中4人從菲律賓抵港，患者詳情如下：

第12,192宗：49歲男，無病徵，9月23日乘搭QR818航班，由捷克抵港，已在港接種兩劑復必泰疫苗，檢出帶有L452R變種病毒。

第12,193宗：64歲男，無病徵，9月21日乘搭CX845航班，由美國抵港，已在港接種兩劑復必泰疫苗，7月12日在香港血液樣本檢測對新型冠狀病毒抗體呈陽性。

第12,194宗：42歲女外傭，無病徵，9月22日乘搭PR300航班，由菲律賓抵港，已在港接種兩劑復必泰疫苗，檢出帶有L452R變種病毒。

第12,195宗：13歲男，無病徵，9月22日乘搭QR818航班，由馬爾代夫抵港，檢出帶有L452R變種病毒。

第12,196宗：28歲男，無病徵，9月22日乘搭QR818航班，由西班牙抵港，已接種兩劑復必泰疫苗，檢出帶有L452R變種病毒。

第12,197宗：38歲女外傭，無病徵，9月22日乘搭PR300航班，由菲律賓抵港，已於當地接種兩劑復必泰疫苗，正檢查是否帶有L452R變種病毒。

第12,198宗：46歲女外傭，9月22日發病，9月22日乘搭PR300航班，由菲律賓抵港，已在港接種兩劑復必泰疫苗，檢出帶有L452R變種病毒。

第12,199宗：36歲女外傭，無病徵，9月22日乘搭5J272航班，由菲律賓抵港，已在當地接種兩劑復必泰疫苗。

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記者：黃悅晴