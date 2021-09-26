【天氣不穩】超強颱風「蒲公英」將橫過西北太平洋　天文台料本港今局部地區狂風雷暴　

▲ 天文台料本港今日局部地區會有狂風雷暴。（資料圖片）

本港今早天氣清涼，天文台表示，本港地區今日（26日）天氣短暫時間有陽光及炎熱，日間局部地區有驟雨及狂風雷暴。吹和緩偏東風，初時離岸風勢間中清勁，展望未來數日大致天晴及酷熱。

▲ 超強颱風「蒲公英」會在未來數日橫過西北太平洋。（天文台圖片）

另外，在上午10時，超強颱風「蒲公英」集結在沖繩島之東南約1250公里，預料向西北偏北緩慢移動，橫過西北太平洋。而高空擾動正為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨。同時，一股清勁偏東氣流影響沿岸地區。

▲ 天文台預測本港地區未來數日大致天晴及酷熱。（天文台圖片）

根據九天天氣預測，本港明日（27日）天氣部分時間有陽光，氣溫介乎28至32度；周二（28日）天氣大致天晴及酷熱，氣溫介乎28至33度，惟由周三（29日）至下周一（10月4日），大致天晴及酷熱。早晚局部地區有驟雨，氣溫介乎27至33度。

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責任編輯：郭詩詩