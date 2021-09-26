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【社區支援】康復及醫務社會服務開支預算增6成6　增強社區支援及康復服務

社會 10:50 2021/09/26

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熱門 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 聲夢傳奇 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

羅致光日前參觀協康會綜合服務大樓內協助特殊需要兒童適應社區的活動設施。（羅致光網誌）

勞工及福利局局長羅致光今日（26日）在網誌表示，今個年度，康復及醫務社會服務的經常性開支預算約107.1億元，較2017-18年度增加6成6。局方會加強殘疾人士及其照顧者的社區支援、加強支援有特殊需要學前兒童，以及加強支援老齡化康復服務使用者。

羅致光指，會繼續透過發展項目、購置處所及推動「私營殘疾人士院舍買位計劃」等，增加服務名額，並會鼓勵社福機構透過「私人土地作福利用途特別計劃」原址擴建或重建善用其土地，增加康復設施。政府亦會於本財政年度把有關康復服務的規劃比率納入《香港規劃標準與準則》，以確保服務的持續發展。

在加強殘疾人士及其照顧者的社區支援，羅致光稱，加強殘疾人士地區支援中心的康復訓練服務，會在今年度起將中心數目由現時的16間逐步增加至21間；向合資格的私營殘疾人士院舍購買45個指定住宿暫顧宿位等。

另外，羅致光表示將在下學年增加1 000個「到校學前康復服務試驗計劃」的名額。同時，政府在2018年推出「樂齡及康復創科應用基金」，資助安老及康復服務單位購置或租借和試用科技產品，基金至今共批出約3.8億元，資助約1,300個安老及康復服務單位購置或租用合共9,600個科技產品。

羅致光日前參觀協康會綜合服務大樓內協助特殊需要兒童適應社區的活動設施。（羅致光網誌）

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責任編輯：李榮忠

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