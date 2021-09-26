【社區支援】康復及醫務社會服務開支預算增6成6 增強社區支援及康復服務
勞工及福利局局長羅致光今日（26日）在網誌表示，今個年度，康復及醫務社會服務的經常性開支預算約107.1億元，較2017-18年度增加6成6。局方會加強殘疾人士及其照顧者的社區支援、加強支援有特殊需要學前兒童，以及加強支援老齡化康復服務使用者。
羅致光指，會繼續透過發展項目、購置處所及推動「私營殘疾人士院舍買位計劃」等，增加服務名額，並會鼓勵社福機構透過「私人土地作福利用途特別計劃」原址擴建或重建善用其土地，增加康復設施。政府亦會於本財政年度把有關康復服務的規劃比率納入《香港規劃標準與準則》，以確保服務的持續發展。
在加強殘疾人士及其照顧者的社區支援，羅致光稱，加強殘疾人士地區支援中心的康復訓練服務，會在今年度起將中心數目由現時的16間逐步增加至21間；向合資格的私營殘疾人士院舍購買45個指定住宿暫顧宿位等。
另外，羅致光表示將在下學年增加1 000個「到校學前康復服務試驗計劃」的名額。同時，政府在2018年推出「樂齡及康復創科應用基金」，資助安老及康復服務單位購置或租借和試用科技產品，基金至今共批出約3.8億元，資助約1,300個安老及康復服務單位購置或租用合共9,600個科技產品。
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責任編輯：李榮忠