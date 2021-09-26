【危險駕駛】司機斑馬線爬頭險撞母女　惡人先告狀反責前車惹熱議

▲ 一名司機於斑馬線「爬頭」後反指責前車停下讓路予行人。

讓行人過斑馬線是駕駛者基本常識，昨日有網民於Facebook群組「馬路的事討論區」分享一段車cam影片，司機在斑馬線前停下等待一對母女走過，怎料一輛私家車突從後「爬頭」越過馬路，嚇得路人急停下腳步。隨後剛「爬頭」的司機更下車反責前車司機，引來網民熱議。

母女嚇得停下腳步

從片長約1分鐘的影片可見，司機在斑馬線前停下之後，一對母女橫過馬路。她們走了兩、三步之後，一輛私家車突然「爬頭」直衝馬路，嚇得母女急停下並後退一步。母親緊拖女兒的手，等待私家車離去後續橫過馬路。

剛「爬頭」的司機疑感不忿，在前方剎停並下車大吵大鬧，過程更沒有戴好口罩；車cam司機無奈解釋自己在停車前已「打燈」告知，並沒有急停。對方指罵一輪後才駕車離去。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

最新影片：史丹福為兒童游泳課程注入拯溺元素 助學員掌握求生技能以提升水上安全

網民轟危險駕駛

影片傳出之後引來網民熱議，不少網民認為司機「爬頭」十分危險，「呢啲馬路炸彈不能放過」、「人冇品，揸咩車都冇用」、「差啲撞到人仲毫無悔意」、「咩叫斑馬線佢知唔知？」。

據運輸署資料，當駛近「斑馬線」時，駕駛者須留意是否有等候橫過馬路的行人（特別是兒童、長者及殘疾人士），並應減速，預備在「讓路」線前停下來，好讓他們橫過馬路。如有人踏足「斑馬線」上，駕駛者便須停車，讓行人橫過馬路。在髹有「之」字線的控制區內，不可超越最靠近「斑馬線」正在行駛的車輛，也不可超越正停下讓路給行人的車輛。

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯：王明芳