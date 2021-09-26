【礦務部】黃偉綸指政府已為開發新石礦場展開研究　延續本地石料生產

▲ 屯門的藍地石礦場。（黃偉綸網誌圖片）

今年是礦務部成立70週年，土木工程拓展署轄下土力工程處特別舉辦礦務70週年專題展覽與座談會，介紹礦務部發展及主要工作範疇。發展局局長黃偉綸今日（26日）發表網誌，石礦業在香港有悠久的歷史，現時香港只有一個石礦場仍然運作，當局已為開發新的石礦場展開研究；另積極探討在港進行地下採石暨岩洞發展的可行性。

黃偉綸於網誌中指，香港石礦業的歷史紀錄，最早可追溯至1841年。直至上世紀40年代，由於香港出現相當程度的非法採礦，政府在1951年於勞工處轄下成立了「鑛務組」，專責監管本地礦務作業。其後，「鑛務組」經過多次的重組及改名，1991年歸入土拓署（當時為土木工程署），現稱礦務部。

香港不少建造項目需要進行爆破工程，例如將沙田污水處理廠遷往亞公角女婆山人工岩洞的工程，開掘岩洞及連接隧道時均需以爆破方式配合其他建造方法進行。

土力工程處高級爆炸品主任吳少明說，每次進行爆破工程前，地盤營運商均需向礦務部申請及取得批核，礦務部亦會負責管制爆炸品的儲存、運送、安裝和引爆過程，以保障安全，例如在爆破時，工地要設置足夠的保護措施，如設置「炮門」、「炮籠」（爆破防護籠）、「排柵」（垂直屏障），以免碎石彈出作業範圍外的地區。他說，管制爆破品與市民的安全息息相關，因此必須堅守並實踐安全規則，確保每個爆破程序安全至上。

土力工程處副處長許海航說，石礦場主要在兩方面服務香港建造業，第一是供應石料，適度維持本地的生產，減低對進口石料的過度依賴，本地石礦場亦可作為石料儲備，以應付不時之需；第二是容許工程產生的石材廢料在石礦場內循環再造，變成有用的石料，轉廢為材。另外，完成開採任務及經復修後的石礦場可以釋放大片土地，滿足社會及經濟發展的不同需要，近年的例子如安達臣道、佐敦谷及石澳石礦場。

現時香港只有一個石礦場仍然運作，位於屯門藍地，政府已為開發新的石礦場展開研究，務求令新的石礦場能適時投入運作，以延續本地石料生產。此外，政府積極探討在香港進行地下採石暨岩洞發展的可行性，為石礦業引入新概念。

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責任編輯：郭詩詩