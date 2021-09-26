【狠下毒手】身材過胖人夫以為成功狂減70磅　真相竟是被17年愛妻狠下毒手

▲ 肥胖人夫誤以為成功減肥，其實竟被愛妻下毒手。

一名人夫身因身材過胖，決意要開始瘦身。在短短幾個月內就狂掉約32公斤（約70.4磅），身邊朋友紛紛恭喜他瘦身成功，但沒想到真相竟是他的妻子長期在他的飲食中下毒，企圖殺害其丈夫。

據《每日郵報》報導，一名來自美國南卡羅來納州的人夫麥凱比（J.D. McCabe）與其前妻艾琳（Erin）結婚17年，一起幸福地撫養他們的孩子。但沒想過在踏入婚姻的第17年，婚姻生活突然變調。

艾琳突然開始懷疑麥凱比有外遇，經常要求查看他的手機，又指控丈夫沉迷看色情片、吸毒、酗酒，不過麥凱比諒解妻子的行徑，因為艾琳長期患有免疫疾病，會令她的情緒不穩，但他卻沒想過會因此差點惹來殺身之禍。

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麥凱比的體重超過113公斤（約248.6磅），於是他在2014年決意要開始減肥，每個星期去健身室3天，並在兒子的建議下開始吃蛋白粉，體重掉得比預期快。麥凱比見到自己的成效相當開心，短短6周就減掉近70磅。一下子的體重減少，令他的同事懷疑他有可能患有重症，於是麥凱比赴院檢查，透過抽血檢查得知，原來自己長期攝取了砷化物。

驚揭妻子蛋白粉中「加料」

砷是具有極高的毒性，醫生指麥凱比長期接觸了砷，於是麥凱比回憶起自己在這般時間經常感到手指及腳趾刺痛、頸部僵硬、關節疼痛和吞嚥困難。醫生指，若他持續「服用」砷會可能導致糖尿病、肺部疾病、心血管疾病以及皮膚癌、膀胱癌和肺癌。

麥凱比經調查發現，他會攝取到砷的原因是因為艾琳在他的蛋白粉中「加料」。艾琳的行為曝光後，麥凱比決意離婚，他們的孩子也和母親逐漸疏遠。

麥凱比寫下這段經歷並出書，更在社交媒體上走紅，麥凱比表示，他現在過得很好，他希望分享自身經歷去幫助他人。他也有定期檢查身體狀況，幸好目前沒有出現副作用，而他更開始了一段新戀情。

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責任編輯：羅嘉欣