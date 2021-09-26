【市區重建】兼善里重建不作首置　料以市價發售

▲ （經濟日報資料圖片）

市建局早前公布啟動兩項重建項目，均位於長沙灣區，分別是SSP-017「兼善里／福華街」發展項目，以及SSP-018「昌華街／長沙灣道」發展計劃。市建局料2031年陸續完成重建，一共可建住宅1,830伙。詳情即看【下一頁】

市區重建局行政總監韋志成今日（26日）在網誌表示，考慮到市建局現時正推展2個首置項目，合共提供2,260個「首置」單位。因此，兼善里項目和昌華街計劃，現階段將計劃以私人住宅項目發展，日後以市場價格出售。

韋志成又指，冀望能以地區規劃方案突破重建困局，在深水埗區的地區規劃方案，能達致三大突破，包括：促成「超高密度」舊樓重建，重建時將充份利用有關地段的發展潛力，令整個地盤的剩餘可准許興建的樓面面積佔總准許發展面積比率；納入未盡其用的政府土地作重建，釋放土地資源並賦予土地新的社區功能；實現在稠密舊區改善宜居性，設置更多與居民共享的社區空間，應用「地方營造」概念。

另外，韋志成指在市建局宣布啟動兼善里項目和昌華街計劃的當天，局方隨即派員到項目範圍逐家逐戶進行凍結人口調查，由於兼善里項目初步估計有大約2,000多個住戶，市建局需要派出約400名調查員為業主及租客進行登記。

在新冠疫情下，局方團隊去年自行研發感染風險提示程式—市建局「健康碼」，安排調查員在進行凍結人口調查前，在手機安裝並佩戴連接程式的智能手環，就職員的定位訊息，定時在手機內記錄他們的位置，並向他們發出提示，避免進入有病毒傳播風險的建築物。

韋志成又稱，隨著疫苗接種漸漸普及，市建局「健康碼」推出加強版3.0版本，可載入疫苗接種電子針咭的資料。韋志成指，所有調查員已接種兩劑新冠疫苗，以及在進行調查前已接受深喉唾液測試。調查員到訪住戶時，可展示最新的「健康碼」3.0版本，當中已載有調查員疫苗接種記錄以及深喉唾液測試的陰性結果，令住戶更安心。

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責任編輯：李榮忠