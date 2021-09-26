【阿媽有咗第二個】毛姐反擊公開姜濤睡相　首拍電影跟Jer感辛苦過開騷

由彭秀慧（KP）執導，毛舜筠、姜濤以及柳應廷（Jer）主演的新戲《阿媽有咗第二個》昨晚在灣仔煞科，一眾演員開香檳慶祝，毛姐在IG上載劇組大合照外，更貼出彩蛋公開姜濤睡姿照片。

早前姜濤在拍新戲，百厭地在IG限時動態「出招」，把鏡頭移向正在小睡的毛舜筠，拍下她「瞓到個口都擘開」的睡相。成功偷拍毛姐睡相的姜B，還對鏡頭奸笑，甚爲惹笑。

毛姐在慶功後就在IG公開了姜濤的睡相，留言：「有人last day都忍唔住瞓到反白眼，成功反擊」。看來二人拍戲後感情不錯。

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身為《阿媽有咗第二個》的導演兼編劇的彭秀慧，親歷從籌備到拍竣的艱辛旅程，感觸良多。「作為一個導演，希望團隊都能享受到一段美好時光，這個行業很艱苦，不享受實在幹不下去，希望享受今次合作的同時，他們往後繼續有工開！」

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毛姐超專業態度

彭導演一直非常欣賞毛舜筠、渴望有朝一日可以合作，今次終能得償所願，感覺很夢幻：「好感恩得到毛姐的信任，那種信任不是普通專業演員的信任，而是彼此的心是連接的，是思想上對演戲、對劇本以至女人直覺，偶然觀點有些不同，我們都會坦白說出來，找到一個中間點，尊重大家；毛姐不只專業這麼簡單，而是整個準備很充足，游刃有餘，令我肅然起敬。」

▲ （電影公司提供）

起用姜濤與Jer（柳應廷）擔正，彭導演自覺肩負起一個重大使命：「姜濤與Jer都是新演員，我希望為他們帶來難忘、很有營養的第一次，可以令到他們在歌手身份以外，真的喜歡成為演員。」

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姜濤Jer拍戲感不容易

她指Jer說過，演一場感情戲，比做六場演唱會更辛苦：「對姜濤來說，也許準備一個舞台演出很容易，但當牽涉一些內心演繹，對他可能很不安，但我希望在今次的拍攝過程中，會令他們知道自己在演員路上還有很多可能性。不過可能要到電影上畫，他們看到自己的演出，才更加肯定自己的認真與努力並沒有白費。」

影后毛舜筠這回真切感受到上天對《阿媽有咗第二個》的眷顧，因而感恩不已：「這個月內下了不知多少場雨，我們竟能全部避過，早上還在下大雨，下午去到現場，雨停下，猛烈的陽光出來了！也有預測說兩個颱風一齊來，又可以消失得無影無蹤，完全對我們沒有影響，真的要感謝上天很愛這部電影！」

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跟姜濤與Jer兩位新演員合作，「左右逢源」的毛姐，有不一樣的獨特體會：「戲裡有這兩位新演員演我的『兒子』，這是我的福氣，首先他們十分努力做好自己的本分，帶給我很多驚喜，同時有他們的參與，令這部戲生色不少！」

首次亮相大銀幕，姜濤表示非常珍惜這次難能可貴的機會：「感謝彭秀慧導演的賞識，令我可以第一次參與電影的拍攝，同時要多謝毛姐及其他前輩、工作人員的照顧，這個劇組令我感到充滿了愛，拍得非常享受與開心！」

與姜濤同步在演員路上起跑的Jer（柳應廷），也深感慶幸：「好開心在唱歌以外有新的嘗試，多謝彭秀慧導演給予呢個機會，期待自己將來有更多新挑戰！」

同場加映：姜濤訪問