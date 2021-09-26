【土地供應】黃偉綸指政府會加強收回土地　中部水域人工島最快2034年能入伙

▲ 黃偉綸指政府會加強收回土地，中部水域人工島最快2034年能入伙。（資料圖片）

發展局長黃偉綸今日（26日）出席一個電台節目表示，未來5年，政府會加強收回土地，預計由每年平均會收回45公頃土地增至100公頃土地。黃偉綸透露，本港2030年之後的土地供應，主要兩個來源是新界北發展區和中部水域人工島填海，政府未來幾個星期將會公布《香港2030+》的最新研究報告，而在年底發表的最新的10年公營房屋建屋目標，將會超越原本預計的31萬6千個單位目標。

黃偉綸又指，會説服社會支持興建中部水域人工島發展「東大嶼都會」，他預測若2027年以展開填海工程，2030年中部水域人工島將會有首批土地供興建房屋，在2034年第一批居民有望入伙。黃偉綸看好新界北的未來發展，與深圳僅一河之隔，兩地可以產生很多正面協同效應。

黃偉綸指，除了繼續興建過渡性房屋，和實施劏房租務管制，政府會推進以組裝合成技術興建公屋，加快供應。現時土地共享先導計劃有3個計劃正在商討，冀昐未來政府與發展商增加良性互動，合作解決本港房屋問題，例如市區重建局近期就重建油麻地及旺角地區提出建議，詳情即看【下一頁】，若日後有更進步的規則和標準，可讓巿場其他參與者利用，共同發展重建區。

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責任編輯：李榮忠