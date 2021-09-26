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【施政報告】基層組織建議政府向內地借地建屋　倡撥100億建過渡屋

社會 12:59 2021/09/26

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基層組織建議政府向內地借地建屋，倡撥100億建過渡屋。（曾耀輝攝）

新一份施政報告10月6日發布，社區組織協會今日（26日）建議政府在新一份施政報告制訂長遠解決住屋問題的措施，例如向深圳和珠海「攞地」，設「港式管理特區」，供港人居住；又建議政府將過渡性房屋更名為「社會房屋」，將有關政策恒常化，並撥款100億元推動。

社區組織協會今日（26日）透過記者會向政府提出施政建議，在房屋方面社區組織協會建議港府和中央政府商討，爭取深圳或珠海劃出部分土地實施「港式管理」，在該範圍內實施香港社會制度及管治模式，供港人居住。

在過渡性房屋方面，協會建議政府將過渡性房屋更名為「社會房屋」，將有關政策恒常化，並撥款100億元推動。

在勞福方面，協會亦建議政府提高最底公資至每小時44元，並推出失業援助金等。

從事酒店業的陳女士。（曾耀輝攝）

從事酒店業的陳女士和丈夫住於深水埗10樓高的90呎天台屋，家庭入息近2萬，租金及水電支出約4,000元，輪候公屋已有8年。陳女士表示，天台屋衞生環境惡劣，鼠患嚴重，天氣酷熱時甚至有40度。她希望政府能加快公屋供應，讓基層有安樂窩。

社區組織協會副主任施麗珊表示，現屆政府雖有改善在職津貼，但在公屋和扶貧上的工作不足，覓地拖拉，施政難以合格，希望特首林鄭月娥最後的施政報告能後來居上。

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記者：陳梓蔚

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