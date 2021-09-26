【空氣質素】黃錦星昐善用創新科技及區域協同　早日達致清新空氣藍圖願景

▲ 環保署與香港科技大學和政府飛行服務隊創新合作，借助直升機在實時空氣監測以及研究區域臭氧問題。（黃錦星網誌）

環境局局長黃錦星今日（26日）發表網誌表示，今年年中，政府推出《香港清新空氣藍圖2035》以進一步提升空氣質素，冀望善用創新科技和協同效應，以及與大灣區內各城市更緊密合作，令香港的空氣質素可媲美東京及巴黎等國際大都會。黃錦星稱，香港整體的空氣質素已明顯改善，與高峰期相比，大氣中各種主要空氣污染物濃度已降了約４至８成。

黃錦星指，空氣質素重點挑戰之一是管理臭氧水平，針對臭氧問題，粵港澳三地政府剛開展了為期3年的《大灣區光化學臭氧污染及區域和跨區域傳輸特徵研究》。當中，環保署與香港科技大學和政府飛行服務隊的合作，在香港上空進行空氣監測；並且，可於高污染日子飛過污染物氣團，作監測及採樣工作。黃錦星感謝飛行服務隊不同崗位同事的積極參與，衷誠合作，包括共同構思如何透過其獵豹直升機結合空氣監測及採樣裝置。

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另外，黃錦星表示近年約四成噪音投訴涉及工商業處所，環保署去年引進創新的便攜式「聲學相機」，率先運用於調查上述工商業噪音。「聲學相機」能快速找出源自工商處所噪音的位置及水平，引用便攜式「聲學相機」至今，環保署調查人員已成功處理接近40宗工商業噪音投訴個案。

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責任編輯：李榮忠