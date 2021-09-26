【炎熱天氣】調查指逾6成政府外判工炎夏工作6至8小時　團體促當局改善酷熱天氣下工作環境

▲ 香港天主教勞工事務委員會一項調查指，逾6成政府外判工炎夏工作6至8小時。（香港天主教勞工事務委員會提供圖片）

長時間在酷熱環境下工作的人士，有機會因而出現中暑風險。有團體今日（26日）發表一項調查，發現逾6成政府外判防治蟲鼠工人每天在暑熱環境下工作達6至8小時，28.3%工人在酷熱天氣下工作感不適，約95%受訪者有頗高的潛在中暑風險，更有逾半受訪者指，僱主沒有為他們提供足夠清涼飲用水，建議食環署及相關部門，盡快修訂現行所有與承辦商簽訂的非技術外判合約，加快改善在酷熱天氣下戶外工作的技術僱員的工作環境。

香港天主教勞工事務委員會於今年7月至8月間，訪問了113名政府外判防治蟲鼠工人，並及進行了一次聚焦小組訪談。調查發現64%受訪者每天在暑熱環境下工作達6至8小時，他們均感到工作地點的空氣酷熱、濕度高及空氣不流通，當中更有97.3%人指在工作時會全身濕透；另有逾半（54%）的受訪工人表示，在酷熱天氣下，僱主沒有為他們提供足夠清涼飲用水。

根據勞工處出版的《預防工作時中暑的風險評估》核對表（總分16分），調查發現大部分受訪者有頗高的潛在中暑（熱壓力）風險。當中有94.9%受訪者的潛在暑熱壓力指數達8分，更有12.5%受訪者達14分或以上，觸及警界水平。

現時50歲的清哥入行已有18年，現職外判治蟲老鼠隊管工，曾因酷熱天氣工作感不適，

試過有一日34 度，工作未夠半小時，就唞唔到氣。

他又說，平日的休息地方是「無蓋」，同事們都會找一個有樹蔭的地方休息，惟食環署人員曾提醒過他們「不可坐住休息」，「因為這會覺得我地偷懶。」他又提到承辧商要求工作在制服外再加反光衣，感到更加好侷促，坦言未工作就已經全身濕透，建議食環署盡快為工作提供一件過制服連反光帶。

根據《職業安全及健康條例》及附屬法例，僱主須確保在工作地點提供足夠的可供飲用水。不過，清哥則說，同事們一般自備飲用水。

公司會提供6樽備用水， 但同事知道不夠使用，所以都自備飲用水，真係「唔夠飲」先飲備用水。

調查機構指，有關調查反映外判防治蟲鼠工人面對異常的中暑風險，批評政府及承辦商的預防中暑措施仍有所不足，促請食環署及相關採購部門根據跨部門工作小組在外判改革檢討報告中的建議，盡快修訂現行所有與承辦商簽訂的非技術外判合約，加入勞工處建議的預防中暑的措施及列明所需裝備要求及數量，加快改善在酷熱天氣下戶外工作的技術僱員的工作環境。

另外，機構亦建議食環署中央調查隊應監察及加強巡查承辧商的執行職業安全措施的情況；勞工處亦應定期收集及公開因酷熱天氣下工作而引致中暑及死亡數字，並就相關個案進行研究，同時參考新加坡及台灣等地的經驗，將高熱工作環境引致的熱疾病及「中暑」納入 《僱傭補償條例》的可補償職業病，以及將《酷熱環境下工作預防中暑》及《休息時段指引》訂明為法定守則，規定工人在連續工作，以及惡劣或高溫情況下可 獲合理的休息時間及停工。

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責任編輯：郭詩詩