【毒舌親戚】4歲仔身高體重與3歲姪仔相若　港媽被三姑六婆嫌唔識湊仔感心酸

▲ 港媽被親戚嫌「唔識湊仔」感心酸。

人比人比死人，一名港媽昨日在Facebook群組「巴打絲打『13親子育兒』Facebook Club」中發文，指兒子今年4歲，體格與3歲姪子差不多。她慨嘆每逢參與家庭聚會，都被親戚嫌「唔識湊仔」，令她感到難過。

港媽被嫌「唔識湊仔」

港媽在文中指出，兒子今年4歲，體重18公斤，身高107厘米，與3歲姪子體重一樣、高度相若。港媽有感每位小朋友都是獨一無二，自言不介意，但每逢參與家庭聚會，親戚都會嫌她「唔識湊仔」，令她感心酸：

做媽媽嘅，真係好玻璃心。

據中文大學製作的男童「生長圖表」顯示，4歲男生身高107厘米屬正常範圍；據衞生署資料顯示，男童身高107厘米，體重若輕過13.6公斤屬過輕，重過20.4公斤則過重，故體重18公斤亦屬正常範圍。

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網民同情港媽遭遇

帖文引來家長討論，不少人同情港媽遭遇，「唔好出席嗰啲聚會，錫你嘅長輩係唔會咁講野，心善口善」、「唔使理啲人講乜，健康快樂就得喇！」、「為母則強，被無謂人人身攻擊，你一係反擊，一係就唔好見」、「做媽媽要堅強啲，唔好成日畀外邊啲人說話影響你，三姑六婆講嘅嘢有咩好玻璃心？冇嘢搵嘢嚟講啫！除咗身高體重，你可以做好多嘢去證明你識湊仔，例如教導小朋友聽話、有禮貌、讀書好、主動幫人等等……」。

有網民則分享類似經歷，認為要向親戚表達意見才有用，「有次老公認真又帶少少威嚴出聲話佢係我嘅仔就係我仔，唔好再比較啦，以後再無人講。其實有啲嘢真係要大人出聲保護個家庭先有用」、「我會講話，我嘅小朋友唔到你哋啲外貌協會談三論四……講咩都好，聰明嘅，就咪傳到我耳邊，唔果唔係，就大家少啲見。我咁樣講過一次之後，佢地冇再敢出聲」。

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責任編輯：王明芳