【恐怖意外】車房職員用高壓氣槍往同事肛門噴氣　致對方內臟衰竭慘死

▲ 因一時玩鬧，用高壓氣槍往同事肛門噴氣，一個過失致死。

同事之間嬉戲玩笑是平常事，但一時的玩鬧會容易闖下大禍，所以開玩笑都有個限度。在貴州清鎮市一名陳姓男子，任職汽車服務店，在上班期間用高壓氣槍，頂住周姓同事肛門噴氣開玩笑，結果玩出禍，導致同事死於非命。

事件發生於本年3月1日，在清鎮市「車緣」汽車服務連鎖店工作的陳姓男子一心想與同事開玩笑，在玩鬧期間，陳姓男子趁對方在車輛副駕駛室位置擦車輛內部時，用店內的高壓氣槍朝同事的肛門噴氣，結果高壓氣體即時噴進了對方體內。

▲ 陳男開玩笑用高壓氣槍朝同事肛門噴氣（圖片來源：微博截圖）

周男被噴後即時受傷倒地，店主見狀立即報警將他送院，警察得知其傷勢嚴重，馬上到醫院拘捕陳男。同年4月8日，該市驗屍報告確認，周男是因高壓氣體衝擊肛門致直腸、橫結腸、胃組織受擠壓，繼而令腹腔內多個內臟器官損傷衰竭致死。

事後，陳男需要向周男的家屬賠償6萬元人民幣（港幣約7.2萬元），而店主亦向周男的家屬支付了3萬元人民幣（港幣約3.6萬元）。由於陳男的做法證據確鑿，惟檢察院認為他干犯了過失致死罪，會追究其刑事責任。而陳男亦自願認罪，內地刑事訴訟法規定可從寬處理，建議有期徒刑3年。

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責任編輯：羅嘉欣