【愛情無價】日本真子公主為嫁平民同學脫離皇室　棄千萬補助金不辦婚禮將赴美生活

▲ 日本真子公主將與大學同學小室圭成婚。

日本真子公主4年前與大學同學小室圭訂婚，但傳出因男方家中的金錢糾紛，而導致婚期延後。如今二人將在10月底完婚，往後赴美國生活。而真子公主將主動放棄領取「一時金」（脫離皇室的補助金），而該筆款項金額高達1億5250萬日圓（約1070萬港元），兩人亦預計不辦婚禮。

據日本放送協會報道，現年29歲的真子公主與未婚夫小室圭結婚後，將放棄領取逾千萬港元的一筆過補助金，並不舉辦婚禮。此舉令她成為第二次世界大戰後，首位因結婚脫離皇室卻沒有領取補助金的女性皇室成員，亦將是首位沒有舉辦皇室結婚儀式的女性皇室成員。

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真子公主是日皇德仁的弟弟、秋篠宮文仁親王與紀子妃的長女。真子公主於2010年入讀國際基督教大學，與小室圭首次見面是在大學一年級。當時二人僅是點頭之交，2012年大學舉辦交換留學生說明會，真子正好坐在小室後面，才有親近交談機會，真子曾透露是被小室開朗笑容和真誠打動開始交往。

二人早在2017年召開記者會宣布訂婚，豈料小室圭的母親被爆出與前未婚夫之間有金錢糾紛，並受債務纏身，引發公眾輿論。而小室圭其後突然遠赴美國攻讀法律，如今學成歸國，宣布將與真子公主在10月底前登記結婚。

據報，真子公主放棄領取補助金，是考慮到小室圭家中的金錢糾紛備受外界輿論批評。根據日本皇室經濟法規定，皇室成員因結婚等因素脫離皇室時，通常會獲取一次性補助金「一時金」，用以保障日後生活，最高金額為1億5250萬日圓。

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責任編輯：王明芳