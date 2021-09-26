【十優港姐】網民指曾跟林作拍拖是遺憾 麥明詩一句話回覆盡顯大方
娛樂 14:19 2021/09/26
前港姐麥明詩現時已淡出娛圈，並轉行任職國際顧問公司，但麥明詩積極更新社交平台，故仍受網民關注。昨日麥明詩貼上十年前的大學畢業照，並回望過去人生。
麥明詩於劍橋大學修讀法律系畢業，後來返港參加香港小姐而成為藝人，展開銀色星途。
昨日麥明詩在IG貼上2011年的入學相，並有感而發感恩每個人生中遇過的人，令她成為現時的自己。
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為人生無憾
她用英文寫道：「Looking back, I treasure every experience and every person I met along the way. They made me who I am today. #noregrets #人生有幾多個十年」
不過，有網民就其IG留言，重提跟林作當日拍拖的事，寫道：「同林作個傻仔扯上關係，係你一生嘅遺憾。」
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麥明詩即時回覆網民，簡單留言：「still something I don’t regret」，表示對過去依然沒有遺憾。而她高EQ回應，就覆其他網民大讚大方得體。
麥明詩曾公開跟林作曾拍拖，二人自16年分手，麥明詩至今單身，感情世界一向受關注。
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撰文 : TOPick柴犬出動