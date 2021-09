【十優港姐】網民指曾跟林作拍拖是遺憾　麥明詩一句話回覆盡顯大方

▲ 麥明詩曾跟林作拍拖。

前港姐麥明詩現時已淡出娛圈,並轉行任職國際顧問公司,但麥明詩積極更新社交平台,故仍受網民關注。昨日麥明詩貼上十年前的大學畢業照,並回望過去人生。

麥明詩於劍橋大學修讀法律系畢業,後來返港參加香港小姐而成為藝人,展開銀色星途。

昨日麥明詩在IG貼上2011年的入學相,並有感而發感恩每個人生中遇過的人,令她成為現時的自己。

▲ 麥明詩2011年入學照。(取自IG)

為人生無憾

她用英文寫道:「Looking back, I treasure every experience and every person I met along the way. They made me who I am today. #noregrets #人生有幾多個十年」

不過,有網民就其IG留言,重提跟林作當日拍拖的事,寫道:「同林作個傻仔扯上關係,係你一生嘅遺憾。」

麥明詩即時回覆網民,簡單留言:「still something I don’t regret」,表示對過去依然沒有遺憾。而她高EQ回應,就覆其他網民大讚大方得體。

麥明詩曾公開跟林作曾拍拖,二人自16年分手,麥明詩至今單身,感情世界一向受關注。

