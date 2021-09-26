【好掛住日本】周奕瑋+吳業坤「回鄉下」享受溫泉酒店　與 方力申齊登富士山

▲ 吳業坤與周奕瑋主持旅遊節目《#好掛住日本》。

TVB共9集的新旅遊節目《#好掛住日本》將在明晚（9月27日）起逢周一至三晚播出，節目主持吳業坤（坤哥）及周奕瑋（Jarvis）均為日本達人，是次兩人走遍了東京、大阪、和歌山及京都等地，從人物、風景及美食三大範疇，了解日本各城市在疫情下的最新情況，從中透視日本人如何適應及面對疫情。

坤哥與Jarvis亦會化身「信鴿」，將訊息及心意帶給港人身在日本的親人及愛人，從而連繫兩地情。

▲ 終於可以在日本吃壽司，周奕瑋與坤哥大感興奮。

入住溫泉酒店



為讓「冇得飛日本」的觀眾能望梅止渴，坤哥與Jarvis首集便走訪沼津市，品嚐「倒瀉四天王」壽司，意即份量豐富到倒瀉的壽司，周奕瑋更興奮大叫可「超額止痕」。吳業坤笑指是次體驗極具「視覺衝擊」。

縱然兩位主持食到捧著肚子，但埋單最後每人只是兩百餘元，絕對是「衝擊價」。

▲ 吳業坤與周奕瑋住溫泉酒店。

坤哥與Jarvis還入住具有百年歷史的溫泉酒店，Jarvis見到榻榻米時立即「失控」無限Loop翻來滾去，並謂想近距離「聞」榻榻米的味道，十分瘋狂：「我最掛住日本嘅，係和室榻榻米嘅味道，呢個味道第二個地方畀唔到我。」

登上富士山

首集二人更連同嘉賓方力申走訪東京的特色景點之一——富士山，由於每位日本人都會想一償心願登上富士山山頂，專誠去日本朝聖的坤哥、Jarvis自然不會放過機會向富士山出發。

▲ 方力申表示要買定氧氣上富士山。

二人與方力申在五合目集合後，齊齊向約海拔三千七百多米高的富士山進發，方力申更打趣謂：「愈運動型嘅人，高山反應愈大，以我經驗，要買多啲氧氣。」

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