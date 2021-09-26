【精神健康】教育局為家長辦網上工作坊設500個名額　提供8小時培訓助認識精神健康

▲ 教育局為高小家長辦有關精神健康的網上工作坊。（經濟日報資料圖片）

教育局教育心理學家李頴怡於教育局《局中人語》撰文，指出教育局近年着力提供「守門人」訓練及資訊給教師、家長和學生，以識別及支援有精神健康問題及有自殺風險的學生。她指出，教育局今學年將為家長提供的有關工作坊名額增加至500名，讓更多家長可以接受「守門人」的訓練。

李頴怡表示，教育局十分重視學生的精神健康，當中及早識別及支援有精神健康問題及有自殺風險的學生是非常重要的一環，又指高危學生很多時不會主動尋求別人的協助，卻會在日常生活中流露明顯的警告訊號，例如在言談間或在社交媒體提及負面的想法，甚至與死亡及自殺相關的意念；有些訊號則需要身邊人有足夠的敏感度才會察覺，例如學生逐漸變得不修邊幅、學業成績突然下滑，以及經常離群獨處等。有見及此，教育局近年着力提供「守門人」訓練及資訊給教師、家長和學生，以便各人掌握如何識別和幫助出現警告訊號的學生，並及時轉介他們接受專業支援。



李頴怡提到，教師是識別和幫助高危學生的關鍵人物，促請學校安排校本教育心理學家向全體教師舉行「識別及支援有自殺風險的學生」校本專業分享，以加強教師對「守門人」概念的認識。新學年剛剛開始，學校亦適宜為新入職教師安排上述培訓，讓他們明白如何識別自殺警號及適切地處理學生的自殺行為。



李頴怡又說，家長在促進子女的精神健康及協助他們面對壓力或情緒問題時，擔當十分重要的角色，教育局為家長舉辦「家」多點守護網上工作坊。每位家長會接受八小時的培訓，以加強對精神健康的關注和認識，今年工作坊名額會增至500名，以高小家長為對象，家長可於下月透過「校園．好精神」網站報名。

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責任編輯：黃悅晴