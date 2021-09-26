【久天長地】游學修上台太緊張忘拉褲鏈　白只當奴謝幕感觸

▲ 游學修楊淇演出舞台劇。

白只、楊淇、游學修、朱栢謙、王曉怡、商台DJ當奴和Wasabi 主演的舞台劇《久天長地》日前正式公演，眾人「落淚」演出，令觀眾同樣釋放情感，現場更有男觀眾忍唔住流下「男兒淚」。

楊淇在戲中由學生演至人妻，她直言這次對手強讓令自己壓力甚大，也因太在意每一個細節，所以壓力大，但很開心觀眾反應都好大。

白只在戲中穿梭多個場口，角色情緒大起大落，時而聲嘶力竭，時而淚流披面，首場完成後見觀眾反應好白只亦感如釋重負，「因為我開始覺得每日喊吓、流吓眼淚，成個人都會放鬆啲、健康啲。以前我做開喜劇，今次監製（張珮華）找我做正劇好大膽，可以有這次機會已經心滿意足！」

今次舞台劇《久天長地》有不少傷感的場面，同時亦有令觀眾會心微笑的劇情，好像DJ當奴和Wasabi的出場，是劇中的笑位，緩和了傷感的情緒，更獲觀眾不少掌聲。

雖然當奴的角色不用面對悲劇遭遇，但他被其他演員和現場音樂影響，亦收到「催淚」效果，他笑言流了「兩加侖」淚水。

排練多時終於公演，游學修表示一見觀眾比想像中緊張，他笑稱這次是「考牌」之作：「緊張到自己剛才不記得拉褲鏈，去到差唔多一半先發現，頭幾行觀眾值回票價，唯有用演技以外震攝。今次音樂總監（賴映彤）同朱栢謙啲音樂真係好勁，佢哋令我好容易代入角色。」

早前DJ Wasabi宣佈離開工作廿多年的商台，而今次他的演出純屬客串：「到謝幕時，每個人的投入將情緒推到爆晒，我哋每一個演員都要搵紙巾，因為眼淚鼻涕一齊流。」