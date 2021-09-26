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【麻雀普查】麻雀量由31萬銳減至21萬隻　觀鳥會籲港人守護麻雀生態

社會 15:35 2021/09/26

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香港觀鳥會今(26日)發布最新的全港麻雀普查，發現今年錄得的麻雀數量約有21萬隻，數量為近6年最少。

香港觀鳥會今(26日)發布最新的全港麻雀普查，發現今年錄得的麻雀數量約有21萬隻，數量為近6年最少，比起2016年首次普查的近31萬，下跌了32%；18區麻雀平均密度則與以往數據相若，最高為深水埗，其次為屯門及沙田等。觀鳥會指，麻雀與人類親近，亦帶來心靈滿足，呼籲港人守護麻雀生態，包括減少使用噴霧式、非針對性滅蟲方法，以及避免干擾或趕絕麻雀家園。

香港觀鳥會連續第6年進行「全港麻雀普查」，今年有超過164名市民參與共4天的普查，目測及統計指定區域街道棲息的麻雀及鳥巢數目。普查路線覆蓋全港18區，共88條，每條長約1公里，並覆蓋全港市區6個主要生境包括住宅區、休憩用地、工業區、農業區等，隨後再按各土地用途總面積，按比例推算。

最新普查結果顯示，香港現時約有21.1萬隻樹麻雀，按年下跌5.5萬隻，相對2016年首年普查的30.5萬隻，下跌3成，觀鳥會指，雖然生物數量在自然界偶有波動，但仍需警剔。18區麻雀平均密度結果與以往數據相若，最高為深水埗，其次為屯門及沙田等；離島及西貢等人口密度較低地區，麻雀數量亦隨之較少。今年普查亦發現共140個鳥巢，82%築於人造建築物，包括排水或氣口等、大廈外牆、冷氣機等，涉及天然的植被上則只有18%。

該會高級研究員彭俊超指，麻雀減少非本港獨有，亦有多個研究顯示外國例子，他又表示，本港麻雀減少成因眾多但不確定，包括新型樓宇減少適合鳥類營巢空間、物種競爭、電磁輻射影響鳥類繁殖，市區昆蟲或無脊椎動物減少導致覓食或育雛變得困難等，有待進一步研究。

他估計，本港麻雀數量減少的原因有很多，包括新型樓宇減少築巢空間。由於不少麻雀會築巢在大廈外牆等地方，而現時不少新型樓宇採用落地玻璃，減少了麻雀可能築巢的縫隙等。其他原因包括物種間的競爭，例如八哥與麻雀爭奪築巢空間；電磁輻射影響鳥類繁殖，以及市區昆蟲或無脊椎動物減少致覓食困難，但現時未能確定數量減少的成因。

彭俊超又指，市區麻雀數量在各個國家及地區均出現減少的情況，近十多年來歐洲及亞洲等地都發現棲息於市區的「麻雀屬」雀鳥亦有減少的情況，不過不少研究均是涉及「家麻雀」，而非本港常見的「樹麻雀」。

另外，該會亦調查了合共140個麻雀鳥巢，發現28%鳥巢築在排水或排氣口，18%鳥巢在植被上，15%鳥巢在大廈外牆，以及12%鳥巢在冷氣機頂或底部等。

為增加麻雀的生存空間及條件，彭呼籲如物業管理公司等減少使用非針對性的滅蟲防治方法，例如使用噴灑方法去除蟲，令原本在植被上停留的昆蟲亦被殺害，從而減少麻雀覓食的機會。另外，每年3至6月亦是麻雀繁殖季節，呼籲市民體諒牠們會在樓宇外牆或縫隙築巢，不要干擾繁殖中的鳥類。

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記者：洪芷晴

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