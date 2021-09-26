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【香港運動員】陳浩源冀市民繼續支持運動員　伍家朗：會盡力用成績去報答大家

社會 15:55 2021/09/26

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不少市民亦把握此難得機會，親自為伍家朗及陳浩源送上打氣小禮物。（奧海城提供）

香港運動員於今屆東京奧運及殘奧運獲得驕人成績，奧海城今日（26日）舉辦打氣會活動，有香港男子羽毛球奧運代表伍家朗及殘奧運羽毛球 WH2 級男單銅牌得主陳浩源出席，與現在現場觀眾分享比賽時的心路歷程，更即席與市民交流羽毛球技巧。

兩位本港羽毛球壇的「一哥」首度同台出席公眾打氣會，他們跟現場觀眾分享早前出戰比賽的經歷及心情。伍家朗表示，作為運動員必定有嬴有輸，面對逆境時我們一定要保持正面的心態，保持樂觀，迎難而上。另外，伍家朗亦希望大家：

支持不是四年一次，希望之後香港人仍然會繼續支持香港運動員，我們會盡力用成績去報答大家。

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奪得WH2 級男單銅牌得主陳浩源同樣希望市民大眾能繼續支持運動員，他指若有更多市民支持時，會令他們更加有自信及堅定走自己的路，對初出茅廬的運動員亦會有更好的基礎，有助社會大眾對運動員改觀，令人相信這是一份值得人欣賞及信任的職業。

在活動中，伍家朗及陳浩源即席教授現場市民「挑波」小秘技，二人為答謝現場市民的支持，即時為現場市民在羽毛球上簽名，現場市民都表示會珍而重之好好收藏。不少市民亦把握此難得機會，親自為伍家朗及陳浩源送上打氣小禮物，以示對他們及所有香港運動員的支持，並答謝他們在東京奧運及殘奧運的努力。

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記者：李榮忠

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