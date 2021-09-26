【億元毒品】警搗破今年最大宗冰毒案　拘21歲男涉1.3億元冰毒

▲ 警搗破今年最大宗冰毒案，拘21歲男涉1.3億元冰毒。（黃傑偉攝）

警方毒品調查科於前日（24日）星期五，在紅磡區展開打擊毒品行動，拘捕一名21歲男子，檢懷疑冰毒重200公斤，市值1億3,200萬元，為今年警方檢獲最大宗冰毒案件，被捕男子報稱侍應，被暫控販運危險藥物罪名，將於明日（27日）在九龍城裁判法院應訊。

警方毒品調查科探員星期五（24日）在紅磡區展開反毒品行動，下午2時45分在紅磡一商場外，截查一名可疑男子，在其身上檢獲10克懷疑冰毒，男子其後被押回店舖中搜查，警方檢獲大批再封膠袋及200包以茶葉包裝為掩飾懷疑冰毒，重200公斤市值1億3,200萬，被捕男子姓甘（21歲），報稱侍應，被暫控販運危險藥物，將於明日在九龍城法院應訊。

警方調查相信被捕21歲男子因負債及金錢利誘挺而走險，警方發現店舖外貼有反光紙遮掩窗戶，及裝有閉路電視監控，相信犯罪集團為減輕被捕風險，遙距青少年販運危險藥物。警方仍設法聯絡業主，調查是否涉案。

▲ 警搗破今年最大宗冰毒案，拘21歲男涉1.3億元冰毒。（黃傑偉攝）

警方毒品調查科（行動）警司陳江明指，截至今年8月牽涉毒品案件2,287宗，比較去年1,539宗上升48.6%，21歲以下被捕人由去年286宗，上升至今年424宗，上升48.3%，警方呼籲業主租出單位時要了解租客職業，用途及經濟能力，了解店舖是否非運作狀態掩飾作不法用途。警方呼籲販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪最高可被判罰款500萬及終生監禁，呼籲市民切勿以身試法。

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記者：黃傑偉