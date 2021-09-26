【土地房屋】民建聯倡提早預售新界北等較遠期居屋

▲ 民建聯建議政府在《長策》中確定3大目標，包括實現三年上樓。

民建聯建議，試行「新居者有其屋計劃」，提早預售新界北、郊野公園邊陲地帶等較遠期計劃的居屋單位，讓年輕家庭及邊緣中產可早些鎖定置業機會；又建議在公屋供應穩定後，推出新的「租者置其屋計劃」。

民建聯今召開記者會，指本港房屋供應嚴重失衡，2015年推出《長遠房屋策略》以來，房屋問題未有改善，且有惡化趨勢，故向政府提出多項改革倡議，包括建議政府在《長策》中確定3大目標，包括實現3年上樓、協助青年置業以及告別劏房蝸居。

民主黨主席李慧琼認為，「新居者有其屋計劃」可以先導方式推行，向年輕家庭及邊緣中產預售5年期樓花，建議申請資格與目前居屋資格相若，但建議讓白表人士優先，讓過去未能中籤者、有年幼子女、家有長者的家庭可獲得多一個抽籤編號，以增加中籤機會。

民建聯推算，要達致上述目標，必須進一步增加公營房屋單位供應至年均4.5萬個單位，但計及政府已落實的多項計劃，未來10年的後段，供應缺口仍達4.36萬個單位。民建聯立法會議員劉國勳建議，增加「新田/落馬洲發展樞紐」的住宅用地比率，預計可額外增加1.5至2萬個住宅單位。他提到，財政司司長陳茂波亦有類似建議，自己雖對商業用地改為住宅有保留，但認為可改劃該區的綠化帶和荒廢農地。他又促政府積極運用《收回土地條例》。

另外，民建聯又提出，把發展局、運輸及房屋局，改組為「房屋規劃及地政局」和「運輸及工務局」，將將「土地供應督導委員會」升格為由行政長官直接督導。將房屋相關的土地規劃及造地計劃一併列入《長策》，並按現時的安排每年向公眾及立法會交待《長策》內房屋政策落實情況、房屋供應的最新推算、建屋目標及覓地(特別是330公頃公營房屋用地)的進度。

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責任編輯：林曉君