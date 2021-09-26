【疫苗接種】新冠疫苗外展隊到馬鞍山屋苑為約百名居民打針　聶德權：每針都不會放過

▲ 新冠疫苗外展隊到馬鞍山一個私人屋苑為約100名居民打針。（聶德權社交平台圖片）

本港疫苗接種計劃持續，新冠疫苗外展隊到馬鞍山一個私人屋苑為約100名居民打針，是首次外展隊首次進駐私人屋苑，為居民打針。公務員事務局局長聶德權今日場打氣，指未來會繼續無孔不入地深入社區、伙拍機構團體推廣疫苗接種，尤其是長者的接種，「做到每針都不會放過」。

聶德權今日（26日）於社交平台發貼文，指首次有私人屋苑物業管理公司牽頭，業主立案法團全力支持，集合有意接種疫苗的住客，參與外展疫苗接種服務，而外展隊在馬鞍山私人屋苑內共為約百位住客接種疫苗，他與恒基兆業地產執行董事孫國林到場打氣，並引述對方指仍有9個屋苑可以外展打針。

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他指出，目前66%12歲或以上人士已經打了最少一針，約410萬名市民已經完成接種兩劑疫苗。公務員團隊、醫管局員工和學校教職員已經有超過9成接種至少一針，而安老和殘疾人士院舍職員則有8成，強調未來會繼續無孔不入地深入社區、伙拍機構團體推廣疫苗接種，尤其是長者的接種，「做到每針都不會放過」。

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責任編輯：郭詩詩