【新冠肺炎】腎衰竭病人感染率低　香港腎科學會：疫情激發起醫院等機構利用遙距醫療

▲ （受訪者提供圖片）

去年初本港新冠疫情來襲，全城出現恐慌，對於不少要接受洗腎的末期腎衰竭病人的身心造成一定的打擊和威脅。香港腎科學會主席鄭玉麟醫生指出，腎友在疫情中是高危一族。原因包括經常外出接受治療、年長、患有其他慢性疾病、長期服用抑制免疫能力的藥物等，增加了感染病毒及患上嚴重併發症的機會。另外，在疫情初期對病毒認識不深、用於透析治療上的消毒用品供應緊張、院舍探訪限制等，都令到腎友非常困擾。



不過，疫情為遙距醫學帶來機遇。利用智能裝置作遙距健康講座、家訪、病情跟進及洗腎訓練，都逐漸普及。另外，配備先進雲端裝置的自動腹膜透析機 (APD洗肚機) 也幫助醫護可以遙距管理腎友治療。鄭醫生表示，醫患同心，努力帶來回報。疫情至今，慶幸腎友感染率非常低。



香港腎科護士學會前主席李淑恒護士亦指出，今次的疫情，起初對病人引起不便和憂慮，一些措施也難為了腎友，但疫情激發起醫院和各方機構想出其他的方法來提供更好服務，例如電話問診和視像病情管理，網上講座和遙距管理的醫療用品等。



百特台灣及香港總經理黃家駒指出，疫情逆境中有盼望，全港各間醫院的腎友互助組織在疫情期間發揮驚人的團結精神，而社會各界的捐助、醫護團隊及各界義工積極的參與，成就一個個感人的故事。當醫患同行，嚴陣以待，疫情期間腎友的洗肚發炎數字更出乎意料地降低，實在是不幸中的大幸。

百特醫療用品有限公司於今(26日)舉辦「全港腎友抗疫嘉許禮」，香港腎科學會及香港腎科護士學會支持；並得到全港不同醫院腎友組織參與，有來自腎友聯及其會員組織包括：腎之友、東華腎友互助會、東區腎友自助會、腎友互助協會、康寧腎友會、腎康會及腎誼會；另外，廣華醫院腎科病人互助會、紅豆會、伊利沙伯醫院腎友互助會，及明愛互康腎友會等。

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責任編輯：洪芷晴