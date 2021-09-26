【立法會選舉】民主黨授權中委會制定參選機制　如有人想參選再召開會員大會表決

▲ 民主黨主席羅健熙。（陳靜儀攝）

民主黨主席羅健熙表示，今日特別會員大會沒有就參選立法會選舉與否作決定，但會上同意授權中委會處理參選事宜，若有成員有意參選，可向中委會報名，稍後會再召開會員大會進行質詢及表決，以決定相關人士可否代表民主黨出選，如沒有人報名，就意味不會有人參選。

羅健熙今在記者會上指，由於現時沒有成員表達參選意向，所以不需要現時作出表決。他形容，會上有很多討論，認為現時的安排最能確保民主黨做足程序，不會被任何人挑戰。他表示，中委會會盡快在本周開會，設立提名機制。

▲ 羅健熙在會員大會結束後見記者。（陳靜儀攝）

民主黨今日下午召開特別會員大會，討論是否參加12月的立法會選舉。民主黨創黨成員、前立法會議員李華明會前透露，據他了解，不贊成參選的黨員較多，形容自己屬「少數派」。他會後形容，會上討論熱烈，有辯論，但無人身攻擊。民主黨另一成員盧俊宇透露，今日約有數十至一百人參與，會上討論到，基於目前未有人有積極意向參選，所以未有必要即時作出決定。

全國僑聯副主席盧文端早前表示，民主黨如果決定罷選，有可能被定性為對抗《基本法》，到時所有民主黨成員或被質疑是否真誠擁護《基本法》和效忠特區。

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記者：林曉君