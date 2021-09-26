  • 29°C
香港時間 : 2021926日 (週日) 20:15
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 聲夢傳奇 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【立法會選舉】民主黨授權中委會制定參選機制　如有人想參選再召開會員大會表決

政治 18:44 2021/09/26

分享：

熱門 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 聲夢傳奇 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

民主黨主席羅健熙。（陳靜儀攝）

民主黨主席羅健熙表示，今日特別會員大會沒有就參選立法會選舉與否作決定，但會上同意授權中委會處理參選事宜，若有成員有意參選，可向中委會報名，稍後會再召開會員大會進行質詢及表決，以決定相關人士可否代表民主黨出選，如沒有人報名，就意味不會有人參選。

羅健熙今在記者會上指，由於現時沒有成員表達參選意向，所以不需要現時作出表決。他形容，會上有很多討論，認為現時的安排最能確保民主黨做足程序，不會被任何人挑戰。他表示，中委會會盡快在本周開會，設立提名機制。

羅健熙在會員大會結束後見記者。（陳靜儀攝）

民主黨今日下午召開特別會員大會，討論是否參加12月的立法會選舉。民主黨創黨成員、前立法會議員李華明會前透露，據他了解，不贊成參選的黨員較多，形容自己屬「少數派」。他會後形容，會上討論熱烈，有辯論，但無人身攻擊。民主黨另一成員盧俊宇透露，今日約有數十至一百人參與，會上討論到，基於目前未有人有積極意向參選，所以未有必要即時作出決定。

全國僑聯副主席盧文端早前表示，民主黨如果決定罷選，有可能被定性為對抗《基本法》，到時所有民主黨成員或被質疑是否真誠擁護《基本法》和效忠特區。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：林曉君

 

相關文章

【民主黨】消息：民主黨單仲偕等4人辭任中委　料12月開會補選
15:45 2021/09/17
【民主黨】消息：民主黨單仲偕等4人辭任中委　料12月開會補選
【立法會選舉】李華明：民主黨不參選便應解散　相信黨內有成員能「入閘」
18:26 2021/09/22
【立法會選舉】李華明：民主黨不參選便應解散　相信黨內有成員能「入閘」
【立法會選舉】李華明︰民主黨不參選為「駝鳥」想法　看不到4年後政治狀況更有利民主派
16:26 2021/09/23
【立法會選舉】李華明︰民主黨不參選為「駝鳥」想法　看不到4年後政治狀況更有利民主派
【立法會選舉】民主黨周日決定會否參選　羅健熙：無論是否參選仍會扎根香港社會
16:53 2021/09/24
【立法會選舉】民主黨周日決定會否參選　羅健熙：無論是否參選仍會扎根香港社會

你可能感興趣

【民主黨】消息：民主黨單仲偕等4人辭任中委　料12月開會補選
15:45 2021/09/17
【民主黨】消息：民主黨單仲偕等4人辭任中委　料12月開會補選
【立法會選舉】李華明：民主黨不參選便應解散　相信黨內有成員能「入閘」
18:26 2021/09/22
【立法會選舉】李華明：民主黨不參選便應解散　相信黨內有成員能「入閘」
【立法會選舉】李華明︰民主黨不參選為「駝鳥」想法　看不到4年後政治狀況更有利民主派
16:26 2021/09/23
【立法會選舉】李華明︰民主黨不參選為「駝鳥」想法　看不到4年後政治狀況更有利民主派
民主黨 政治 選舉 選舉事務處 特首選舉 立法會選舉

最高瀏覽

【英國升學】18歲兒在港成績中下赴英AL考4A*　森美老懷安慰︰好開心好滿意
19:11 2021/09/24
【英國升學】18歲兒在港成績中下赴英AL考4A*　森美老懷安慰︰好開心好滿意
【天氣不穩】颱風「蒲公英」下周一或升超強颱風　天文台料明狂風雷暴　
18:07 2021/09/25
【天氣不穩】颱風「蒲公英」下周一或升超強颱風　天文台料明狂風雷暴　
【老來得子】61歲李子雄娶年輕23載回族第一美女　3歲兒子激似混血兒超可愛
11:44 2021/09/25
【老來得子】61歲李子雄娶年輕23載回族第一美女　3歲兒子激似混血兒超可愛