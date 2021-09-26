【整容失敗】頂尖超模神隱5年驚爆整容失敗　永久毁容陷抑鬱：不再是以前的我

▲ 加拿大名模Linda Evangelista驚爆整容失敗。

現年56歲的加拿大名模Linda Evangelista，90年代叱吒時尚界，曾說出「日薪少過1萬美金的工作我不做」的金句。近年她甚少出席公開活動，只偶爾更新社交媒體，上傳舊照及生活照。日前她在IG發文，自爆神隱5年原因，指自己整容失敗導致永久毁容，一度陷入抑鬱。

整容手術失敗

Linda在23日於IG發文，向百萬粉絲交待近年甚少公開露面的原因，指自己做了冷凍溶脂手術後，脂肪細胞不減反增，整容失敗。經歷2次矯正手術後，仍然無法改變狀況，導致永久性的傷害，因而成為外媒所指「難以認出」的模樣。

她續指手術後出現名為反常性脂肪增生（Paradoxical Adipose Hyperplasia，簡稱PAH）的副作用，在手術前並不知道會有相關風險，令她感到氣憤難平：

這項副作用摧毀了我的生活，令我陷入抑鬱、悲傷以及自我厭惡的循環。在這段時間，我變成了一名『隱士』。

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怒告醫療機構

樣貌不復當年，Linda通過司法途徑，助自己走出陰霾。她決定向負責做手術的醫療機構提告，並勇敢地在社交媒體分享自己的故事。她表示厭倦畏縮的生活，想自信地走出家門，「儘管看起來不像以前的我」。

帖文引來大批網民回應，不少網民為Linda打氣，有人形容她是時尚界標誌性人物，「從內到外都散發光芒」、「謝謝你的勇氣和力量，我們愛你」、「在我心中你永遠是傳奇」、「為你感到自豪！」。

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責任編輯：王明芳