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【開心速遞】張明偉慶祝32歲生日　《愛回家》前同事暖心陪「佐治」慶生

娛樂 17:31 2021/09/26

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張明偉32歲生日。

《愛．回家之開心速遞》飾演補習天王「佐治」佐治」的張明偉，在8月底突然宣布離開劇組，令外界感到嘩然，而今日（9月26日）是張明偉32歲生日，《愛回家》的一班前同事就為他慶生。

張明偉今日32歲生日，劇中跟他同是「補習社」的同事包括吳偉豪（飾朱凌凌）、蘇韻姿（飾熊心如）及葉蒨文（飾Candy），原來早在兩日前已為他慶生，十分有心。

張明偉生日。（取自IG）

張明偉發布捧著蛋糕相，留言：「在TVB十個年頭，贏到的是真摯嘅友誼和大家厚厚嘅愛……吃得鹹魚抵得渴，做人就係不能計較太多。認真就輸了。過埋牛一，前面嘅路是靠自己努力衝出來 。同伴們，Witness me!!!」

【開心速遞】佐治親講離開《愛回家》原因　張明偉：希望公司珍惜訓練班藝員同事

創作歌手具才華

張明偉對TVB的進諫特別提及藝員訓練班，因為他本身也是藝訓班出身。

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張明偉在2010年於美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）傳理系畢業後返港，同年加入TVB任《今日VIP》助理編導，之後入讀TVB第25期藝員訓練班，在2011年畢業後成為藝員，一直默默耕耘，終於憑《愛‧回家之開心速遞》飾演佐治一角功入屋。

同場加映：張明偉訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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