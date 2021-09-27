【視像診症】劍擊好手7歲確診一型糖尿病　醫管局兒科糖尿雲端診所助減複診時間

▲ 伊利沙伯醫院兒科糖尿診所去年8月起推出「雲端診所」先導計劃。

疫情下，不少病人因怕染疫而拒絕到醫院複診。九龍中醫院聯網推出「雲端診所」系統，以視像診症減少病人到醫院次數，減低受感染風險。其中伊利沙伯醫院兒科糖尿診所在去年推出「雲端診所」先導計劃，至今年8月共有18人求診，大部分病人的血糖情況有改善或符合目標。有劍擊好手因為「雲端診所」減九成複診時間，減輕運動及學業的壓力。

九龍中醫院聯網於去年研發雲端診所系統（TQMS），作為病人遙距診症及候診管理系統，其中伊利沙伯醫院兒科糖尿診所去年8月起推出「雲端診所」先導計劃，以每月有一節診症節數，為2至4名病人安排診症，至今已有18人求診，覆診率亦達85.2%。

病人需要先進行連續血糖監測，並將報告上載，再根據雲端診所系統發出的短訊連結，進入診所應診，獲通知覆診安排；醫生可以透過系統獲取病人連續血糖監測報告，並向病人解釋血糖監測報告，繼而安排實體或雲端覆診。

▲ 現年13歲的陸浚諾早前參與「雲端診所」先導計劃。

現年13歲的陸浚諾早前參與先導計劃，他在7歲時確診一型糖尿病，需要定期覆診並長期使用胰島素藥物控制血糖。他表示，在疫情間怕進出醫院而增加感染風險，再加上他的學業及運動方面，難以有時間到醫院複診，至參與先導計劃後，可免卻來回兩小時進出醫院的時間，直言「多了時間做其他事」。

熱愛劍擊浚諾每周需接受訓練4至5日，從住所到醫院及來回應診需花兩小時，影響訓練及溫書時間。但採用雲端診所服務後，現時只須15分鐘便可完成覆診，即每次覆診能節省105分鐘，相比門診縮減近九成時間。

伊利沙伯醫院兒科副顧問醫生黃敏儀表示，先導計劃可減少病人往返醫院的次數、等候診症及減少感染風險等；另由於病人需要主動提交血糖監測報告等，可以增加病人對健康管理的自主性，又指計劃效果明顯，有9成病人在血糖波幅的情況有改善或符合目標。

不過，她坦言雲端診所有其限制，包括無法為病人進行身體檢查、病人仍需親身前往醫院學習自我管理技巧等，目前只適用於病情相對簡單、需要及正在使用連續血糖監測系統等患者。

▲ 伊院因應疫情推出雲端診所服務。

現時雲端診所系統基本模式適用於伊利沙伯醫院的神經外科、心胸外科、腎科等，九龍中醫院聯網資訊科技統籌麥凱鈞表示，正與醫院不同臨床部門作出推介該系統先導計劃，另正研究跨聯網先導計劃。

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記者：郭詩詩