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【澳門疫情】兩宗確診者於接觸隔離人士時　沒有正確佩帶口罩導致出現傳播

社會 17:59 2021/09/26

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兩宗確診患者於接觸隔離人士時，沒有正確佩帶口罩導致出現傳播。（資料圖片）

澳門早前確診兩宗新冠肺炎個案，分別是27歲及32歲尼泊爾籍男子，都在金皇冠中國大酒店任職保安，社會文化司司長歐陽瑜昨日（25日）宣布，由下午3時至星期二啟動全民檢測。詳情即看【下一頁】

澳門衛生局局長羅奕龍今日（26日）記者會表示，在兩名患者居住的大廈被列為防控區，經過檢測全部樣本都是呈陰性。通過流行病學調查，發現密切接觸者、次密切接觸者以及共同軌跡人士合計686人，其中密切接觸者55人，相關人士已進行第一次檢測，全部樣本亦是呈陰性，現正進行隔離觀察。

羅奕龍指，昨日開始全民檢測工作是順利有序，已為31萬人進行檢測，有16萬已發出檢測結果。羅奕龍提醒全民檢測將會進行3天，若3天即9月28日下午3時後還未進行檢測，健康碼將轉為黃色，影響市民出入公共場所。

羅奕龍表示，早前確診兩宗新冠肺炎個案已確定是與第64號患者（澳門居民，由土耳其經新加坡返澳後，在金皇冠中國大酒店隔離期間核酸檢測結果呈陽性）相關，局方翻查影片後發現第65號及第66號患者在金皇冠中國大酒店任職保安，於接觸隔離人士時，沒有正確佩帶口罩，導致出現傳播。

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記者：李榮忠

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