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【高處墮下】觀塘華峰園74歲女住戶從寓所墮下　當場證實死亡

社會 18:00 2021/09/26

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熱門 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 聲夢傳奇 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

觀塘華峰園有住客從寓所墮下。（黃傑偉攝）

觀塘協和街301號華峰園有住客從寓所墮下，救護員證實該名墮樓74歲女子當場死亡。

警方今日（26日）早上9時24分接獲一名34歲女子報案，指其母親由寓所墮下至屋苑一樓停車場平台。救護員到場檢視後證實該女子死亡，警方於現場沒有檢獲遺書，經初步調查，相信女子從一單位墮下，死因有待驗屍後確定。

觀塘華峰園有住客從寓所墮下。（黃傑偉攝）

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香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

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社會福利署熱線︰23432255

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記者：黃傑偉、黃悅晴

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