【高處墮下】觀塘華峰園74歲女住戶從寓所墮下　當場證實死亡

▲ 觀塘華峰園有住客從寓所墮下。（黃傑偉攝）

觀塘協和街301號華峰園有住客從寓所墮下，救護員證實該名墮樓74歲女子當場死亡。

警方今日（26日）早上9時24分接獲一名34歲女子報案，指其母親由寓所墮下至屋苑一樓停車場平台。救護員到場檢視後證實該女子死亡，警方於現場沒有檢獲遺書，經初步調查，相信女子從一單位墮下，死因有待驗屍後確定。

▲ 觀塘華峰園有住客從寓所墮下。（黃傑偉攝）

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記者：黃傑偉、黃悅晴