【恐怖鄰居】夫婦10年前與鄰居結怨　每日監視兼打5000通騷擾電話報復

▲ 日本一對夫婦10年來每日電話騷擾鄰居。

遇到惡鄰居可能是噩夢的開始，日本一名女士10年前與鄰居夫婦發生一點衝突，然後多年來每日飽受對方電話騷擾。該名女士忍無可忍下報警求助，涉事夫婦終被拘捕。而經調查後，他們在這10年內打過的騷擾電話竟多達5000通，令人相當驚訝。

據日本媒體《FNN NEWS》報道，日本埼玉縣夫婦井口裕章，以及井口留美子，10年前與剛搬到隔壁的女士發生衝突，繼而結怨。此後，井口夫婦便會經常打無聲電話騷擾該名女鄰居，一日可打數十個電話，而10年間來電數量竟多達5000通！

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直到今年6月，受害者再次報警。而警方追尋到打騷擾電話的人正是井口夫婦，同時警方翻查閉路電視發現，井口夫婦每次打電話前，其中一人都會先走出家門，觀察鄰居是否在家。確定對方在家後，另一人才再打騷擾電話，行徑相當誇張。

井口夫婦最終在今年9月6日被捕，並已承認相關罪行。而從事發現場可見，井口夫婦在家外加裝圍欄，以阻隔鄰居；又安裝閉路電視監視鄰居，可見雙方關係十分惡劣。

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責任編輯：王明芳