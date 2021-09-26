【23條立法】鄧炳強稱反修例現國家級組織　籌備立法冀回應社會事件

▲ 鄧炳強稱，基本法23條需要有效應對過去兩年的社會事件。（經濟日報資料圖片）

保安局局長鄧炳強接受電視訪問時稱，《基本法》第23條立法工作，需要有效應對過去兩年的社會事件，包括防範間諜行為，形容現時為立法最適當時機。

他又提到，2年前的反修例風波中，有國家級組織行為，稱有物資如頭盔較警方優良，又會免費派發單程車票等，認為2003年的23條立法建議，已不足應付近況。

近月警方多次根據港區國安法作出拘捕。鄧炳強稱，港區國安法是針對「大老虎」，認為社會已相對平靜，暴力、港獨及顛覆行為已明顯減少，但不能掉以輕心，會研究如何修改《社團條例》。

被問到市民出席六四晚會是否違法，他稱要視乎，有否作出危害國家安全行為、是否為外國服務等因素，強調《基本法》及港區國安法，都保障市民集會、表達意見權利，市民可以反對政府，但不能「反動」，作出顛覆香港政府、政權的行為。

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責任編輯：陳宛彤