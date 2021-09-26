【生命鬥士】愛妻4年內3度病發仍勇敢抗癌　暖男丈夫陪妻剃光頭：盡老公義務

▲ 丈夫為鼓勵愛妻抗癌，用行動證明一起陪太太剃頭。

對於病人來說，家人的支持及陪伴是十分重要。內地有一名36歲女子患有癌症，於今年3度復發，為避免日後會因化療而脫髮會感到失落，她請丈夫替她剃光頭。她的老公也一下子把自己的頭髮也剃光，用行動支持愛妻。

內地一名36歲的女子（化名陳陳）於2017年確診了鼻咽顱底腺樣囊性癌，在這4年間，她的病情反反覆覆，今年更是第3次復發。她與姓范的丈夫於2015年迎來愛女，可是在一年後，她因中耳炎導致耳朵疼痛和聽力下降，先後到過深圳幾家醫院求診，最終確認患有鼻咽顱底腺樣囊性癌。

確診癌症後後，陳陳做了第一次手術，過程十分順利，可惜在手術後不到4個月，陳陳的癌症再度復發，新的腫瘤壓迫住她左眼的視交叉神經，大小為20mm×7mm。

剛開始，我的左眼眼球突然無法轉動，幾天的時間我就變成了『獨眼龍』，於是再次進行切除手術。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

最新影片：史丹福為兒童游泳課程注入拯溺元素 助學員掌握求生技能以提升水上安全

癌症屢次復發

可惜不幸事情再發生，在第二次手術的一個多月，陳陳的大腦又驗出了癌細胞，這次更直迫她的腦幹造成頭部劇烈疼痛。她直言：

那是種難以用語言表達的痛，痛到我不由自主地嘶聲痛吼，有次甚至痛到四肢失去知覺。普通止痛藥已經無法止痛。

經歷了漫長的治療，陳陳終於在2017年12月得悉可以出院，以及定時覆診，病情終於逐漸穩定。當一家人以為生活可以邁入正軌時，於今年6月陳陳的右眼視力突然模糊，看東西時更出現部份缺失的情況。

比如看天花板上的燈，單用左眼能看到，單用右眼看竟是消失了的。

丈夫剃頭以行動支持太太

她隨即到醫院檢查，證實了癌症三度復發，要入院化療。就在入院前，陳陳請丈夫替他把頭剃光，以免日後因化療脫髮而感到傷心。想不到，丈夫替他剃完髮後的下一秒，直接用剃刀往自己頭上剃，把自己也剃成光頭。陳陳見到後感到十分驚訝。而陳陳的老公，范先生表示

我只是盡點老公的義務，她愛漂亮，無奈之下要把頭髮都剃了，我就剃掉頭髮陪她，給她加油打氣，讓她知道她不是一個人在戰鬥！

陳陳為老公的舉動所感動，而她於8月開始，也在網上記錄抗癌過程，上載一些開心歡樂的片段及相片，鼓勵自己及他人

我們只是生病了而已，還有治療的機會，比那些遇到意外的人幸運太多了，因為我們還有時間好好跟家人朋友告别。多活一天就是賺到，活在當下！

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣