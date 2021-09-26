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【兩地通關】內地與香港疫情防控工作對接會議今舉行　黃柳權指中央政府重視港府通關要求

社會 19:09 2021/09/26

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黃柳權指中央政府重視港府通關要求。（資料圖片）

內地與香港疫情防控工作對接會議今日（26日）在深圳舉行，會議由國務院港澳事務辦公室副主任黃柳權主持。政務司司長李家超率領香港特區代表出席，與內地代表就防疫抗疫策略及研究逐步有序恢復內地與香港通關事宜作詳細交流並交換意見。

會議上黃柳權表示，中央政府重視行政長官林鄭月娥提出的「通關」要求，內地專家認同香港在抗疫方面的努力並肯定目前疫情「清零」的形勢。雙方在會上詳細探討逐步有序恢復通關所涉的考慮和事宜，並表示會進一步研究細節，爭取盡快舉行第二次對接會議。

會議由國務院港澳辦副主任黃柳權主持，內地專家由國家衞健委疾病預防控制局副局長吳良有率領。出席會議的內地代表包括國家衞健委、中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室、廣東省人民政府及深圳市人民政府等代表。

出席會議的香港特區代表由政務司司長李家超率領，成員包括食物及衞生局局長陳肇始、創新及科技局局長薛永恒、行政長官辦公室主任陳國基、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌等。

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責任編輯：李榮忠

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