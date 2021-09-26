  • 29°C
香港時間 : 2021926日 (週日) 20:41
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 聲夢傳奇 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【危險駕駛】私家車斑馬線爬頭險撞母女　30歲男司機涉危險駕駛被捕

社會 20:03 2021/09/26

分享：

熱門 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 聲夢傳奇 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

平治司機涉危駕被捕。

網上熱傳一條車Cam短片，顯示昨午(25日)在大圍積存街一道斑馬線，一名女子拖着女兒橫過斑馬線時，一輛黑色平治房車突然快速駛過，幸女子有留意路面情況及時停下腳步，末有發生意外。警方今日(26日)於荃灣區拘捕一名30歲男子，稍後將會檢控他「危險駕駛」罪名，並呼籲市民如有關於案件的資料，可向警方提供。

新界南總區交通部調查及支援組總督察劉錦斌表示，警方昨日接獲市民投訴，指昨午約5時在大圍積存街斑馬線前，有一部私家車未有停下讓行人路過，2名途人險被私家車撞倒。警方經調查後，今日下午2時於荃灣區拘捕一名報稱廚師的30歲男子，報稱廚師，正被扣留調查，涉案私家車亦被拖往大欖汽車扣留中心等待檢驗。警方指，已掌握足夠證據，稍後會落案起訴被捕人危險駕駛。

車Cam片段顯示，車Cam所屬司機在斑馬線前停下後，一對母女橫過馬路，行至馬路中段時，一輛黑色平治私家車突然「爬頭」，嚇得母女急停下並後退。平治房車及後更在前方剎停，下車向車cam司機大吵大鬧，疑遷怒對方在斑馬線前突然收慢車速。

影片傳出之後引來網民熱議，不少網民認為司機「爬頭」十分危險，「呢啲馬路炸彈不能放過」、「人冇品，揸咩車都冇用」、「差啲撞到人仲毫無悔意」、「咩叫斑馬線佢知唔知？」。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃傑偉

相關文章

【億元毒品】警搗破今年最大宗冰毒案　拘21歲男涉1.3億元冰毒
今日 16:17
【億元毒品】警搗破今年最大宗冰毒案　拘21歲男涉1.3億元冰毒
【高處墮下】觀塘華峰園74歲女住戶從寓所墮下　當場證實死亡
今日 18:00
【高處墮下】觀塘華峰園74歲女住戶從寓所墮下　當場證實死亡
【危險駕駛】司機斑馬線爬頭險撞母女　惡人先告狀反責前車惹熱議
今日 11:56
【危險駕駛】司機斑馬線爬頭險撞母女　惡人先告狀反責前車惹熱議

你可能感興趣

【億元毒品】警搗破今年最大宗冰毒案　拘21歲男涉1.3億元冰毒
今日 16:17
【億元毒品】警搗破今年最大宗冰毒案　拘21歲男涉1.3億元冰毒
【高處墮下】觀塘華峰園74歲女住戶從寓所墮下　當場證實死亡
今日 18:00
【高處墮下】觀塘華峰園74歲女住戶從寓所墮下　當場證實死亡
【危險駕駛】司機斑馬線爬頭險撞母女　惡人先告狀反責前車惹熱議
今日 11:56
【危險駕駛】司機斑馬線爬頭險撞母女　惡人先告狀反責前車惹熱議
汽車 荃灣區 平治 大圍

最高瀏覽

【英國升學】18歲兒在港成績中下赴英AL考4A*　森美老懷安慰︰好開心好滿意
19:11 2021/09/24
【英國升學】18歲兒在港成績中下赴英AL考4A*　森美老懷安慰︰好開心好滿意
【天氣不穩】颱風「蒲公英」下周一或升超強颱風　天文台料明狂風雷暴　
18:07 2021/09/25
【天氣不穩】颱風「蒲公英」下周一或升超強颱風　天文台料明狂風雷暴　
【老來得子】61歲李子雄娶年輕23載回族第一美女　3歲兒子激似混血兒超可愛
11:44 2021/09/25
【老來得子】61歲李子雄娶年輕23載回族第一美女　3歲兒子激似混血兒超可愛