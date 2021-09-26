  • 29°C
香港時間 : 2021926日 (週日) 22:42
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 聲夢傳奇 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【強制檢測】3處地點涉新冠肺炎患者到訪納強檢　鑽石山鳳德邨及中環永安集團大廈上榜

社會 21:58 2021/09/26

分享：

熱門 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 聲夢傳奇 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

鑽石山鳳德邨雪鳳樓被納入強檢範圍。（陳靜儀攝）

港府今（26日）表示，因應曾於香港逗留的非本地確診個案，有3個指明地方被納入強制檢測公告。8月29日至9月26日期間曾身處該3處超過一或兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於9月28日或之前接受檢測。受檢人士若在9月24日至26日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定；為謹慎起見，已完成2019冠狀病毒病疫苗接種的人士亦須接受上述強制檢測。

1. 任何在2021年8月29日至9月26日期間曾身處香港九龍鑽石山鳳德道 111 號鳳德邨雪鳳樓超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員）須於 2021年9月28日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年9月24日至9月26日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

2. 任何在2021年9月5日至9月26日期間曾身處香港新界西貢大網仔路256地段香港青年協會賽馬會西貢戶外訓練營超過兩小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）須於 2021年9月28日或之前接受檢測。 受檢人士若在2021年9月24日至9月26日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

3. 任何在2021年8月29日至9月10日期間曾身處香港中環德輔道中71號永安集團大廈2408室英聯教育顧問中心超過一小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）須於2021年9月28日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年9月24日至9月26日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：洪芷晴

相關文章

【強制檢測】學校爆發上呼吸道感染納強制檢測公告　一文看清學童檢測方法
12:20 2021/09/20
【強制檢測】學校爆發上呼吸道感染納強制檢測公告　一文看清學童檢測方法
【強制檢測】26間學校須強制檢測　一文看清學童檢測方法
21:17 2021/09/20
【強制檢測】26間學校須強制檢測　一文看清學童檢測方法
【強制檢測】漢基國際學校小學部及3幼稚園須強檢　一文看清學童檢測方法
19:32 2021/09/21
【強制檢測】漢基國際學校小學部及3幼稚園須強檢　一文看清學童檢測方法
【強制檢測】東涌映灣園悅濤軒3期11座又再強檢　另15校上榜涉協恩中學附屬幼稚園及沙田啟思幼稚園
23:06 2021/09/23
【強制檢測】東涌映灣園悅濤軒3期11座又再強檢　另15校上榜涉協恩中學附屬幼稚園及沙田啟思幼稚園
【強制檢測】17個地點須強檢　華景園1座上榜
23:08 2021/09/24
【強制檢測】17個地點須強檢　華景園1座上榜

你可能感興趣

【強制檢測】學校爆發上呼吸道感染納強制檢測公告　一文看清學童檢測方法
12:20 2021/09/20
【強制檢測】學校爆發上呼吸道感染納強制檢測公告　一文看清學童檢測方法
【強制檢測】26間學校須強制檢測　一文看清學童檢測方法
21:17 2021/09/20
【強制檢測】26間學校須強制檢測　一文看清學童檢測方法
【強制檢測】漢基國際學校小學部及3幼稚園須強檢　一文看清學童檢測方法
19:32 2021/09/21
【強制檢測】漢基國際學校小學部及3幼稚園須強檢　一文看清學童檢測方法
疫苗 永安集團大廈 新冠肺炎 鳳德邨 經濟 新冠肺炎疫情 冠狀病毒 新界西 中環 馬會

最高瀏覽

【英國升學】18歲兒在港成績中下赴英AL考4A*　森美老懷安慰︰好開心好滿意
19:11 2021/09/24
【英國升學】18歲兒在港成績中下赴英AL考4A*　森美老懷安慰︰好開心好滿意
【十優港姐】網民指曾跟林作拍拖是遺憾　麥明詩一句話回覆盡顯大方
今日 14:19
【十優港姐】網民指曾跟林作拍拖是遺憾　麥明詩一句話回覆盡顯大方
【心臟疾病】杜汶澤患先天性心肌橋　需長期服藥放棄50歲參加健身賽
今日 11:40
【心臟疾病】杜汶澤患先天性心肌橋　需長期服藥放棄50歲參加健身賽