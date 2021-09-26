【強制檢測】3處地點涉新冠肺炎患者到訪納強檢　鑽石山鳳德邨及中環永安集團大廈上榜

▲ 鑽石山鳳德邨雪鳳樓被納入強檢範圍。（陳靜儀攝）

港府今（26日）表示，因應曾於香港逗留的非本地確診個案，有3個指明地方被納入強制檢測公告。8月29日至9月26日期間曾身處該3處超過一或兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於9月28日或之前接受檢測。受檢人士若在9月24日至26日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定；為謹慎起見，已完成2019冠狀病毒病疫苗接種的人士亦須接受上述強制檢測。

1. 任何在2021年8月29日至9月26日期間曾身處香港九龍鑽石山鳳德道 111 號鳳德邨雪鳳樓超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員）須於 2021年9月28日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年9月24日至9月26日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

2. 任何在2021年9月5日至9月26日期間曾身處香港新界西貢大網仔路256地段香港青年協會賽馬會西貢戶外訓練營超過兩小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）須於 2021年9月28日或之前接受檢測。 受檢人士若在2021年9月24日至9月26日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

3. 任何在2021年8月29日至9月10日期間曾身處香港中環德輔道中71號永安集團大廈2408室英聯教育顧問中心超過一小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）須於2021年9月28日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年9月24日至9月26日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

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記者：洪芷晴