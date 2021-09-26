【大型演習】民安隊「天秤座」演習模擬超強颱風襲港　評核隊員拯救技術水平

▲ 民安隊隊員協助撲滅山火。(政府新聞處)

民眾安全服務隊(民安隊)兩年一度的大型演習今日(26日)圓滿結束。演習在周六(25日)及今日進行，代號為「天秤座」，模擬超強颱風襲港，民安隊被派往協助拯救行動，藉此測試及評估部隊在指揮調配、通訊聯絡、搶救技術、災民照顧及物流支援各方面的效率和效能。



為期2天的演習在大欖涌村、前葵涌公立學校、民安隊圓墩營及八鄉少年警訊永久活動中心檢疫中心進行。超過800名民安隊行動、行政及支援單位的長官和隊員參與演習，演習環節包括風災和水災救援、山嶺拯救、清理塌樹、傷者運送、撲滅山火及協助撤離檢疫中心的檢疫人士。



民安隊指，演習除了模擬颱風期間可能發生的事故外，亦設計了多項突發事件，包括處理拒絕撤離的災民、運送行動不便的居民及應付建築物搜救和主要幹道嚴重阻塞。演習透過模擬不同災情，有效評核隊員的拯救技術水平和處理緊急任務的應變能力。隊員在演習的表現達到所需要求，充分體現訓練的成效。民安隊會審視及分析相關演習報告，調整訓練內容及行動步驟，進一步提升各級人員的行動效率。

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責任編輯：蘇文軒