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【新冠肺炎】新增3宗輸入個案均帶L452R變種病毒　患者全已接種疫苗

社會 14:23 2021/09/27

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熱門 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 聲夢傳奇 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

（曾耀輝攝）

本港新冠肺炎疫情放緩，今日（27日）新增3宗輸入確診個案，3名確診人士均帶L452R變種病毒，另有少於10宗初步確診個案。

衞生署衞生防護中心公布，正調查3宗新增新冠肺炎確診個案，過去14日累計報告48宗個案，全屬輸入個案。至今本港個案累計12,197宗（包括12,196宗確診個案和一宗疑似個案）。

3宗確診個案詳情如下：

  • 19歲少女從哈薩克斯坦乘搭QR818航班，9月25日抵港，無病徵，7月31日及8月23日在哈薩克斯坦接種兩劑疫苗（Sputnik V），檢出帶有L452R變種病毒。
  • 40歲女外傭從菲律賓乘搭PR300航班，9月23日抵港，在竹篙灣檢疫中心檢疫，無病徵，6月1日及6月30日在菲律賓接種兩劑疫苗（克爾來福），檢出帶有L452R變種病毒。
  • 38歲男子從埃及乘搭QR818航班，9月23日抵港，入住黃竹坑南灣如心酒店，3月23日及4月13日在香港接種兩劑復必泰疫苗，檢出帶有L452R變種病毒。

3處地點涉新冠肺炎患者到訪納強檢，鑽石山鳳德邨及中環永安集團大廈上榜。詳情即看【下一頁】

昨日約2.4萬人今接種疫苗，累計逾61%合資格人口打齊兩針。詳情即看【下一頁】

內地與香港疫情防控工作對接會議今舉行，國務院港澳事務辦公室副主任黃柳權指中央政府重視港府通關要求。詳情即看【下一頁】

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：伍瑋瑋、黃悅晴

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