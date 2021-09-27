【新冠肺炎】新增3宗輸入個案均帶L452R變種病毒 患者全已接種疫苗
社會 14:23 2021/09/27
本港新冠肺炎疫情放緩，今日（27日）新增3宗輸入確診個案，3名確診人士均帶L452R變種病毒，另有少於10宗初步確診個案。
衞生署衞生防護中心公布，正調查3宗新增新冠肺炎確診個案，過去14日累計報告48宗個案，全屬輸入個案。至今本港個案累計12,197宗（包括12,196宗確診個案和一宗疑似個案）。
3宗確診個案詳情如下：
- 19歲少女從哈薩克斯坦乘搭QR818航班，9月25日抵港，無病徵，7月31日及8月23日在哈薩克斯坦接種兩劑疫苗（Sputnik V），檢出帶有L452R變種病毒。
- 40歲女外傭從菲律賓乘搭PR300航班，9月23日抵港，在竹篙灣檢疫中心檢疫，無病徵，6月1日及6月30日在菲律賓接種兩劑疫苗（克爾來福），檢出帶有L452R變種病毒。
- 38歲男子從埃及乘搭QR818航班，9月23日抵港，入住黃竹坑南灣如心酒店，3月23日及4月13日在香港接種兩劑復必泰疫苗，檢出帶有L452R變種病毒。
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記者：伍瑋瑋、黃悅晴