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【水警失蹤】大嶼山二澳海面發現浮屍　證實為失蹤女督察林婉儀

社會 12:06 2021/09/27

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大嶼山二澳海面發現浮屍，消息指為失蹤女督察林婉儀。

水警早前執勤時發生意外，9月25日上午約八時二十分，一艘水警巡邏艇在沙洲一帶海面執行職務期間翻側，船上4名人員墮海。水警、消防處及政府飛行服務隊到場搜救，3名人員獲救，他們清醒被送往屯門醫院治理，高級督察林婉儀墮海後失蹤，今日尋回遺體，證實死亡。詳情即看【下一頁】

搜救行動踏入第3日，今晨（27日）約8時，警方收到有艇戶報警指在二澳海面發現有人在海面浮沉，消防及水警到場後在場撈起一具屍體，消息指為失蹤墮海女警林婉儀，稍後送往大欖水警基地作進一步確定。

其後證實是早前墮海的37歲女高級督察林婉儀，其家屬已到場了解，警務處處長蕭澤頤亦有到場了解。政府深切哀悼，水警總區高級督察林婉儀執勤墮海殉職。詳情即看【下一頁】

現年37歲的林婉儀為高級督察，於2007年加入警隊，隸屬水警總區小艇分區，擁有十四年警務工作經驗。

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記者：李榮忠

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