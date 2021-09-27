【水警殉職】水警總區高級督察林婉儀執勤墮海殉職　政府深切哀悼

▲ 殉職高級督察林婉儀。（右1）（資料圖片）

水警早前執勤時發生意外，9月25日上午約八時二十分，一艘水警巡邏艇在沙洲一帶海面執行職務期間翻側，船上4名人員墮海。水警、消防處及政府飛行服務隊到場搜救，3名人員獲救，他們清醒被送往屯門醫院治理，高級督察林婉儀墮海後失蹤，今日尋回遺體，證實死亡。詳情即看【下一頁】

行政長官林鄭月娥對高級督察林婉儀在執行職務時不幸殉職，感到痛心和難過。林鄭月娥表示，公務員事務局及警務處會為其家人提供一切所需支援。

保安局局長鄧炳強對於林婉儀殉職深感悲痛，並向她的家人致以最深切的慰問。鄧炳強表示，保安局及警務處會全力向她的家人提供所需的支援和協助。

警務處處長蕭澤頤對事件深表哀痛，他表示警察福利服務課會盡一切努力為林婉儀的家人提供所需的協助。部門亦對另外三名受傷同事表示慰問，希望他們早日康復。

公務員事務局局長聶德權代表公務員隊伍，向林婉儀家屬致以最深切慰問。聶德權指，公務員事務局已經與警務處聯絡，將盡力協助林婉儀家人渡過這悲哀及艱難的時刻。

高級督察林婉儀今日（27日）上午在二澳被發現，現場被證實死亡。水警總區重案組現正就案件進行調查。現年37歲的林婉儀為高級督察，於2007年加入警隊，隸屬水警總區小艇分區，擁有十四年警務工作經驗。

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記者：李榮忠