【生命鬥士】小鐵漢入手術室打「終極大佬」　爸媽求集氣：你一定得㗎！

▲ 小鐵漢入手術室打「終極大佬」。（facebook圖片）

患有先天性心臟病的4歲男童「小鐵漢」Kansas，出生至今已經歷了5次手術，而今日（27日）他已進入手術窒，做第3階段的單心室循環手術，如果順利，將會是最後一次心臟大手術。小鐵漢爸媽在facebook專頁為兒子集氣，而手術由兒童醫院心胸外科顧問醫生羅冠中親自操刀。

小鐵漢目前已經進入手術室，早前父母在facebook專頁透露，手術需要一整天時間。而今日父母再於facebook更新，為小鐵漢打氣，

阿仔，喺手術室入面，你並唔係孤身作戰㗎，有羅醫生同好多護士哥哥姐姐同你一齊並肩作戰，而爸爸媽媽就會一直喺手術室門外為你打氣，等你返出嚟。加油呀，阿仔，你一定得㗎！

父母又指，待小鐵漢完成手術後，要一定人齊齊整整去主題樂園慶功。父母又希望大家為小鐵漢集氣，

一齊去玩咖啡杯，一齊去睇獅子王，一齊去搵你心愛嘅公主s。

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名醫羅冠中離職前操刀

小鐵漢父母日前已經預告，小鐵漢今日會進行大手術，醫生指心導管出來結果不錯，手術成功率會提高，但始終是大手術，需要一整天時間，難免有未能預計的風險，並指此次手術的關鍵在於完成手術後的48小時，如果身體新建的循環系統出現排斥，就需要立即再動刀拆掉、還原，再等換心救命。

雖然手術有風險，但小鐵漢及爸爸媽媽卻充滿樂觀，並指要帶著大家滿滿的愛和祝福打這場仗，醫生表示Kansas身體內外狀態是做手術的最佳時機，加上是多年的戰友羅冠中操刀，相信一定「Sure Win」。

小鐵漢患有先天性心臟病，出生後接受過3次開腔手術，又經歷更換機械心瓣及植入心臟起搏器等5次手術，是生命小鬥士！小鐵漢父母悉心照顧兒子，媽媽開設facebook專頁「小鐵漢媽媽」記錄兒子對抗病魔的經歷，爸爸Jayco亦不時在facebook群組分享兒子日常。

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責任編輯：王明芳