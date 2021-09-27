【韓星衣飾】金秀賢+全智賢+玄彬齊做時裝代言人　全智賢千頌伊上身最搶鏡【內附多圖】

▲ 金秀賢、全智賢、玄彬今年不約而同成為時裝品牌代言人。（圖片由品牌提供）

雖然這陣子的話題韓劇離不開《魷魚遊戲》，但說到底大家愛上韓劇的最大原因還不是因為歷年來多齣經典的愛情韓劇，當中一定要說到《來自星星的你》和《愛的迫降》，最近這兩套劇的主角，包括玄彬、全智賢和金秀賢分別當上歐美時裝品牌的代言人，由此證明這３人在韓國演藝界的地位和人氣仍然高企。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

玄彬．Loro Piana代言

即將有新戲《交涉》於今年上映的玄彬，在扒接拍廣告方面可說是最勤力的一位，除了大家可以在地鐵看到他成為花灑廣告外，更密密接拍歐美時裝品牌廣告，而且更是一開二。

首先他剛剛正式當上LVMH Group旗下意大利品牌Loro Piana的代言人。一直以來，品牌的客路都以花得起的成熟男士為主，找來玄彬就最合適不過。與此同時，Tom Ford亦找他來當上品牌旗下首位亞太區香氛形象大使，可見雖然《愛的迫降》播映完畢已久，但這位型男的人氣未有下滑。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

全智賢．Alexander McQueen代言

至於全智賢的最新動向當然是早前在Nertflix播映的《屍戰朝鮮：雅信傳》，雖然播出後沒有帶來預期般很大的反應，但這位在韓國多次獲得最佳女演員的她，下一套電影《智異山》準備就緒。

而當大家仍然懷念她在《來自星星的你》劇中穿上不同時裝成為帶貨女王時，今天的她已經正式當上Alexander McQueen亞洲區的代言人。事隔多年（《來自星星的你》是2013年的出品），從宣傳照中看見全智賢保持著千頌伊的氣勢呢。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

金秀賢．Tommy Hilifger代言

提起《來自星星的你》中的全智賢，又怎可以沒有Do Managaer金秀賢？雖然早前由他主演的電視劇《雖然是精神病但沒關係》收視不濟，但亦無損他的人氣，單是2021年至9月，他就已經接拍了多達12個廣告，由人參食品、房地產，到時裝都一一囊括。

最新的個案是成為美國時裝品牌Tommy Hilfigfer的秋冬系列代言人，這一次他和《來自星星的你》全程著Thom Browne的形象來得截然不同，全部以便裝示人，好一副年青人的模樣。

記者：何偉雄