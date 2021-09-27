【天王生日】劉德華拍片獻唱迎60大壽　華仔跟粉絲約定：夢中見

▲ 劉德華拍片慶祝生日。

今日9月27日是天王劉德華（華仔）的60歲大壽，華仔的後援會「華仔天地」昨晚上載了一條慶生影片，華仔在片中獻唱歌曲，又跟視為家人的歌迷講出心底話。

劉德華昨晚在「華仔天地」公開了一段15分鐘的影片，片段開初華仔步入鏡頭，拿起咪高峰唱出經典情歌《忘情水》，並向鏡頭問：「還記得這首歌嗎？如果記得的跟我一起唱。」

唱完了他以國語及廣東話混著說：「如果還要我問大家記不記得這首歌，可能大家覺得我有一點奇怪，感覺上這首歌已經很多年了，我記得應該是92、93年的歌，時間真的還得很快，去年的今天我好像為大家準備了一個直播，然後我生日的那天就跟大家一起。沒想到那麼快就又一年了，好像是兩天、三天前發生的事。」

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劉德華稱本來打算在生日好想為歌迷做一個直播，但是經歷3次隔離，一切都不容易。華仔稱：「14日變為21日的隔離，所有時間都用來隔離，出來的時候就已經要拍戲，一直拍到今日，我專登拿了這個時間，跟大家錄影了這個『見面』，不要說是『節目』。可能這幾年都忙著拍戲，但是我覺得我們應該有一個比較接近的機會，在我生日跟你們見見面，希望你們會開心，喜歡我們這一次的聚會。我記得我剛剛離開隔離的那一天，應該是中秋節，我還沒出來之前我透過那個玻璃，然後看到那個月亮，我就答應大家，每一年現在這個時候，會送給大家一首歌。」

他給三秒大家猜，然後公開答案，直接唱出《月亮代表我的心》。

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劉德華又透露這次隔離沒有像之前般多做運動，也未有練歌及看劇本：「這次我甚麼都沒做，我沒試過這麼懶惰，我從來沒試過這樣的，又吃、又睡，不知道為什麼想胖一點點，但是也沒胖。」

之後他獻唱《奉陪到底》後，華仔再透露：「很快又過一年了，有一段時間沒有見到你們，沒有親自地跟你們很接近，差不多我們兩、三年沒有真真正正同大家很接近地見面，我希望在我生日之後，就會一切都恢復平靜，世界健健康康，個個平平安安，今日在這個時候我覺得這個禮物也差不多了，送給你們TO YOU。」

▲ 電影《危機航線》送給華仔的生日海報。

華仔並與粉絲約定：「希望今天晚上你會早一點睡，我也早一點睡，我約好你們，我們夢中見，好嗎？」

而劉德華亦透過經理人公司回覆：「今天生日在工作中渡過，感謝所有工作人員和『家人』祝福，未來日子期望與大家繼續分享美好時光。」