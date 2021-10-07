【創業追夢】港男飽受頭瘡困擾8年創業助同路人　為產後脫髮媽媽改善外觀挽回自信

▲ 港男飽受頭瘡困擾8年創業助同路人，為產後脫髮媽媽改善外觀挽回自信。

近年愈來愈多人注重頭皮護理，任職室内設計師的Nis，因工作緣由要不時到地盤，由於起初對頭皮護理認識不足，他飽受頭皮痕癢、出頭油、生頭瘡困擾8年，之後更出現脫髮現M字額。幸機緣巧合下認識頭皮護理行業，終治癒多年來的頭皮問題。他近期更與友人開設頭皮護理中心，以過來人身份，期望可以幫助到更多同路人，期間為產後脫髮媽媽改善外觀挽回自信。Nis與其拍檔Rick均稱：「幫到人好有成功感！」

Nis憶述，曾經頭皮長期痕癢，無論怎樣洗頭都「好笠」，更出現頭瘡、頭皮泛紅發炎，心情隨之變得煩躁，

頭髮不知不覺間變得愈來愈少，更開始出現Ｍ字額。

▲ Nis曾飽受頭皮痕癢生頭瘡等問題。

孖友人投資300萬開設頭皮護理中心

一次機緣巧合下，Nis經人介紹接觸到頭皮護理，經治療後，成功解決了自己多年來的頭皮痕癢問題，同時間亦發現，不少人都忽略了頭皮護理，對頭皮認知不足，「洗頭水都用錯」。眼見社會對頭皮護理需求大，他深信這是一個商機，期望以過來人身份幫助同路人解決頭皮問題。

然而，開設頭皮護理中心並非一帆風順，Nis坦言，早前曾與友人合資開設頭皮護理中心，但最終因理念不合而拆夥。但他並未因此而放棄，巧合地認識到現時拍檔、任職髮型師的Rick。即使在疫情下，都無阻他們創業的決心，兩年去年一起修讀頭皮護理課程，今年3月畢業，並投資300萬元，於今年5月開設頭皮護理中心。

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重溝通對事不對人

為了可專注打開市場，兩人都暫時放下原本職務，即使二人目標一致，但難免會有意見不合，Rick笑言，

經常有意見不合，只差在未打架！

但他認為最重要是「對事不對人」，

有火花反而好，一定要有足夠的溝通，在對方角度考慮，在事情上的前因後果去思考，放下主觀去磨合，因為做生意目的就是為了整件事好，千萬不要因一道氣就不去解決問題，令到大家不歡而散。

開業至今，兩人坦言，推廣仍是其中一道難題，但未有因此影響他們的運作，更自行與同事們做推廣工作，迎難而上。

Nis和Rick均稱，很多人不了解自己頭皮的屬性，容易選錯產品，這是其中一個影響頭皮健康程度的成因。另生活模式也很重要，如飲食習慣是否健康，作息睡眠是否定時，以及洗頭的過程是否正確等，

千萬不要用指甲洗頭，因為指甲會積聚很多的細菌，因此要用「手指肉」去洗頭。

助同路人挽回自信有成功感

兩人分享到，最有成功感是見證到客人的轉變，憶述一名23歲青年個案，因壓力關係，生活方式不健康及用錯產品，「頭髮由前到後都是脫髮狀態。」經治療，目前該名青年頭髮生長有所改善，也減少脫髮現象。

另一名34歲、任職保險業的兩孩媽媽，當誕下二胎後出現脫髮，「頭髮稀疏無力，多油及毛囊閉塞。」嚴重影響外觀，就連丈夫都一度有微言，「說她頭髮有一陣異味」，讓她相當介懷，她曾感到無助，試過換洗頭水都未獲改善，最終到他們頭皮護理中心治療數個月，不僅頭髮異味消除，髮質改善且減少脫髮，令她重拾自信。

開設中心至今，眼見幫到同路人改善頭皮問題，Nis和Rick坦言有好大滿足感及成功感，

幫助他們減少頭皮煩惱及問題，見證到客人的轉變，重拾自信，令我們十分有成功感。

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記者：黃存新、蕭雅文