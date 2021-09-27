【移民英國】移英後開個人頻道分享日常　林子博奔波為子女找學校：非想像中簡單

▲ 林子博移民英國後，開設個人頻道分享生活日常。

林子博的太太董燕君（Shirley）去年10月因癌症離世，受妻子離世的打擊，今年8月，林子博帶同16歲長女詠渝及12歲幼子卓楠低調離港到英國展開新生活，在英國居住一個多月的林子博開設個人頻道分享生活日常。

林子博謂由於當地租屋住不容易，故一家三口暫住曼城的酒店，另外未有住址證明的關係，連帶子女也未能報學校，子博直言移民並非他想像中簡單，而一班網民看過片段後，也紛紛為這位單親爸爸打氣和送上祝福。

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▲ 林子博開設全新Youtube頻道。（影片截圖）

呻英國搵屋難

帶同一對子女移民英國的林子博昨晚於社交平台發帖文，透露開設了新的YouTube channel「子博在英國」，更呼籲網民訂閱，只見片段中的林子博帶少許疲累，始終要適應新生活兼照顧一對子女，真的不容易。

林子博自言在港沒有正職也沒有物業，故一身「輕」帶著小朋友來英國，子博說：「今次去英國帶了四個大篋，五六袋物品，一支結他，船運物品有28箱，相對其他人來說已不算多，除了衫褲鞋襪之外，還有數碼鋼琴，木箱鼓、卡拉OK和電腦等。希望物品別那麼快送到，因為未有地方住，物品到了就要寄倉，寄倉又要給租金，別急，好似這裡生活要慢活。」

▲ 今年8月帶同一對子女移民英國。（取自Facebook）

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原來子博一家三口暫住位處曼城的酒店，他打算過幾天就搬去Airbnb，他坦言首要解決住屋問題，

子博不禁說：「好多事情並非想像般簡單，起初打算搵酒店落腳先，我揀了曼城，因為它是英國第二大城市，而且倫敦我住不起，住酒店同時要搵租盤，原來這裡的業主並非隨便租單位給人，要看你有沒有工作證明。曾經聽人說過願意交一年租金就會租到地方，但原來業主又不一定肯租，所以現在仍然搵樓住。」

▲ 早前林子博於朋友開設的餅店幫手。（取自Facebook）

奔波為子女找學校

子博坦言住酒店甚為不便，「酒店沒有爐火又沒法洗衫，所以要日日落街食飯和拿衫去洗衣鋪洗。」由於未有固定居所，故一對子女暫未報到學校，子博說：「小朋友返學要有住址證明，你可以去住Airbnb，但某些人說民宿未必可以，要有正式租約，拿著個地址先可以報市政，然後幫小朋友搵學校，所以未幫到小朋友報學校。」

幸好子博有不少朋友移居英國，其中一位朋友於曼城開甜品店，他謂可以相互照應，早前更幫朋友整月餅和菠蘿包。

▲ 林子博仍未為一對子女搵學校。

此外移民英國一個月後，子博已很掛念香港的美食，「始終香港太多東西吃吧，在這裡要食漢堡包、沙律、pizza，某陣時也食到中餐，炒麵炒飯，沒有啦，最多是這些。所以很掛念香港茶餐廳，沙爹牛肉麵，好掛念香港的豆腐花、粥、油炸鬼、越南湯河、泰菜，香港真的有好多美食。」

另外於英國生活，子博謂一定要租車，他說：「人家說若果沒有車的話，你是會跛的，所以第一時間是租車，當地生活節奏慢，都花了三星期才成事。始終入鄉隨俗，不可以將來香港生活節奏帶來這裡。」

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原來移民英國之前，子博曾考慮帶一對子女赴加拿大居住，因為有好多朋友移民當地，始終人生路不熟，他覺得照應是很重要，子博說：「加上有相熟朋友搭路，可以做回老本行，在當地開咪、拍攝下節目。」

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可惜技術移民有一定的計分標準，由於「不夠分」，子博最終打消念頭，他說：「另外當地電視台都要保障國民，如果請一個海外的人過來打工，程序好繁複，要有好多解釋，我理解的，所以我過不到去。雖然加拿大政策可以揀讀書移民，可惜我英文程度低，讀書首要考英文試，我未必得，最終擱置了，沒辦法帶了小朋友來這邊讀書，但英國的教育也是首屈一指，在世界都排頭幾位，我覺得未嘗不是好事。」

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