【全日面授】屯門可藝中學恢復全校全日面授課　學生最期待參加課外活動

▲ 屯門可藝中學恢復全校全日面授課，學生最期待參加課外活動 。（梁偉榮攝）

屯門嗇色園主辦可藝中學今日（27日）率先恢復全校全日面授課堂，為疫情下全港首間上全日課的本地課程學校。有學生表明，為參與籃球訓練及比賽所以打針，擔心上全日課不夠精神，昨晚特意提早休息；有學生說因擔心副作用，只會打第一針，期待全日課下可與同學多相處。

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可藝中學今早恢復疫情前的全日上課時間表，學生進入校門後要用酒精搓手液搓手、量體溫及拍學生證。放學後學會活動、制服團隊集隊等回復，運動項目則須有教練或老師在場才可進行。

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中二李同學為籃球隊成員，因籃球學界比賽有疫苗接種要求，7月底前已打齊兩針。他說籃球訓練今日已經開始，訓練時間與疫情前一樣，老師有提醒他們帶後備口罩。李同學又說，已經很久沒有上全日實體課，「少少擔心唔夠精神，尋日都有早瞓 。」

中三的鄭同學於9月時接種第一劑疫苗，他說很期待恢復課外活動，特別期待可以於家政學會煮食。鄭同學說對學校回復全日面授課感驚訝：「估唔到咁多人接種疫苗。」他說自己因擔心副作用，只會打一針。

中五的歐陽同學為保障自己及家人免受感染，7月份已打針，她相信網課期間學業進度落後，期待全日面授課後可以追趕進度，亦希望盡快有課外活動，「依家嘅校園生活少咗啲嘢。」

已滿12歲的中一岑同學就未接種疫苗，他說擔心副作用，但如果參加課外活動要求接種疫苗的話，都會考慮打針。

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學校安排初中同學於課室午膳，已於課室加設空氣淨化機，每個同學配備一個夾板；高中同學則可選擇外出午飯，或購買外賣到校內指定飲食區進食，進入該處須拍卡。

校長張建新說，目前符合復課要求，即18歲以上同學已接種2針並滿14日、12至17歲同學最少接種一針並滿14日的同學佔全體學生7成4，學校會繼續鼓勵學生接種疫苗，如學生在預約方面有難題亦會協助。

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記者：黃悅晴