【酒店住宿】半島Staycation免費享用養生慢活之旅    面對維港景頌砵靜心

▲ 參加半島酒店Staycation，可免費享用養生慢活之旅中的頌砵靜心工作坊。(相片來源︰半島酒店)

近年的Staycation五花八門，半島酒店就推出一系列健體及自我護理工作坊，滿足不同客人的需要，正可在Staycation假期間滋養身心靈，找回內在平衡。

▲ 維多利亞港緩步跑，美景盡享。 (相片來源︰半島酒店)

半島酒店推出的「養生慢活之旅」為客人提供由專業認證導師及理療師設計和指導的全面體能鍛煉、療癒靜心體驗以及滋養護理工作坊，引領客人釋放壓力，煥發身心。

客人除可於住宿期間免費參與各項健體課程、護理工作坊和聲音治療體驗外，亦可選擇另外參加滿月銅鑼浴和ICG 室內單車運動班。

客人可以選擇加配Naturally Peninsula 餐飲體驗，細意品味由本地以可持續方法培植的新鮮食材、有機香料及調味料、自家製醬汁及佐料等炮製的健怡美饌。

▲ 客人可以選擇加配Naturally Peninsula 餐飲體驗，細意品味由本地以可持續方法培植的新鮮食材。(相片來源︰半島酒店)

養生慢活之旅包括

1. 晨間循環訓練

結合針對性運動訓練及間歇休息，旨在加強心血管系統，改善血液循環並增強肌力。

2. 維多利亞港緩步跑

在日暮黃昏與璀璨的維港美景襯托下，以跑步釋放壓力，為一天圓滿作結。

3. 滋養護理

學習以伸展活動、按摩球及排毒按摩等技巧，為自己度身設計一套充滿儀式感的護理，於家中或辦公室亦可輕鬆緩解不適及釋放壓力，好好寵愛自己。

4. 頌砵靜心工作坊

在沉穩盈滿的喜馬拉雅頌缽聲下，讓繃緊的身心慢慢找回平靜，感受深層放鬆的漫妙靜好。

滿月銅鑼浴

讓感觀全然浸潤在銅鑼浴的聲頻震動中，在靜觀中放下執著，釋放情緒，消除壓力。

每位收費為$800，其中已包括Naturally Peninsula 餐飲體驗；亦可以$400參加活動

▲ 加$800還可參加滿月銅鑼浴。(相片來源︰半島酒店)

ICG 室內單車運動班

透過高效刺激的訓練，增強肌力及心肺耐力，享受單車運動的快感。

每位收費為$800，其中已包括Naturally Peninsula 餐飲體驗；亦可以$400港元參加活動

▲ 玩ICG 室內單車運動班，實行揮灑汗水將壓力釋放。(相片來源︰半島酒店)

記者︰馮柏偉