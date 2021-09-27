【生熟不分】港媽用水洗熟食鰻魚　兒子崩潰：我眼角有啲眼淚

▲ 一名網民分享媽媽用水洗熟食鰻魚的趣事。

食材處理不當令人崩潰，一名網民日前在「香港討論區」分享趣事，指買了一條熟食鰻魚回家後，媽媽因不知魚已煮熟，連同兩塊三文魚扒一同清洗，令他哭笑不得。

媽媽水洗熟食鰻魚

該名網民上傳一張照片，顯示筲箕內有一條熟食鰻魚及兩塊未煮熟的三文魚扒，以及3條蔥。樓主媽媽疑不知鰻魚已煮熟，用水清洗乾淨，令樓主感崩潰，

阿媽洗咗我條鰻魚，點解……點解我眼角有啲眼淚。

帖文引來網民回應，有網民笑指媽媽「畀機會你再醃多次」、「阿媽洗乾淨啲，怕你食咗肚痛！」、「另類食法」、「係咪要清蒸？」、「照燒汁多糖，媽媽想樓主食得健康啲啫！」。

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生熟食物不宜一同處理

處理食材時要小心，TOPick曾報導，內地一對夫婦多年來使用同一把菜刀、同一塊砧板處理生熟食物及蔬果，並長年使用發霉砧板及進食發霉食物，疑因此引發肝癌。醫生提醒大眾要經常清洗砧板，並分開切生熟食物的砧板。

使用砧板時要留意，木質砧板容易出現刮痕，有機會堆積食物殘渣，長出霉菌。腸胃肝臟科專科醫生吳昊早前接受TOPick訪問時表示，抵抗力較好者偶爾吃了發霉食物而攝入霉菌，未必構成很大問題，但有可能引起急性腸胃炎；若長期或過量攝入霉菌毒素，則容易致癌，如肝癌。

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責任編輯：王明芳