【時尚展覽】日本匠人眼鏡大師泰八郎回顧展　必搶首次重推經典Premier 1型號

▲ Premier 1系列絕版多年，今天重出江湖，回顧展展期由即日起至12月31日，訂購可要快手，一般訂購時間須時3個月左右。（$4,800/攝影：曾耀輝）

如果你是一位資深的四眼族，「泰八郎謹製」這5個字你定會懂得，這位與世無爭的眼鏡大師，每一副眼鏡都由他親手製造，所以產量甚少，全球供不應求，難得的是這一次在本地可以將他的新舊鏡框一次過飽覽和接受預訂，鍾情於日本匠人手造鏡框的男士，絕對不要錯過今次限時朝聖和入貨機會。

▲ Premier 1系列絕版多年，今天重出江湖，回顧展展期由即日起至12月31日，訂購可要快手，一般訂購時間須時3個月左右。（$4,800/攝影：曾耀輝）

▲ 鏡臂出現Premier 1和手造字樣。（攝影：曾耀輝）

▲ 鏡臂出現Premier 1和手造字樣。（攝影：曾耀輝）

時裝和眼鏡一樣有東西方之分，若說要將眼鏡分為兩大陣營，來自德國設計輕巧的鈦金屬工業眼鏡，和日本匠人用人手製造的粗框眼鏡，可說是分庭抗禮，各有所長，而後者來自金子眼鏡門下的手造眼鏡品牌泰八郎，更可以說是箇中最頂級的代表人物。

要認識這位手造眼鏡大師泰八郎，當然要從頭說起。原名山本泰八郎的他，在日本福井縣的鯖江市出生，談起鯖江市的特產當然是漆器，而泰八郎的父親正好是一位漆器師。

不過，年輕時的他有感製造漆器的生活過於枯燥，於是成為一位Celluloid眼鏡學徙（Celluloid是生產眼鏡的原材料之一，只在日本的眼鏡中可見）， 及後於1964年開始製造眼鏡，對於性格內向的他，這一種與世無爭專注於工作，對待眼鏡如工藝品般處理的態度，實在與他非常匹配。

不過，正所謂有實力，還要得到伯樂看上才有機會向世人展示，這方面還不得不提到在1986年的時候，他和金子眼鏡的創辦人金子真也遇上後，眼鏡上出現「泰八郎謹製」的5個字從此成為日本手造眼鏡的代名詞和殿堂級的人物。

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實用的工藝

今天泰八郎的眼鏡，每一副仍然是由他本人和妻子合作生產，而兒子亦開始承繼父親，位於鯖江的工房只有他們3人默默地幹著，每周工作7天，他們亦從沒有想過聘請員工來讓品牌普及化，所以每個月生產的眼鏡數量約200副左右，難怪單是照顧日本顧客就已經常常出現供不應求的情況發生。

就算在東京位於南青山的金子大樓總店內，亦不見得有很多選擇，更何況要供應給海外的用家﹗因此，這一次的回顧展能夠讓客人在本港訂製更顯得意義重大。

當中好些已經停產的系列和款式驚見現身，例如Premier 1系列等，Premier系列的好，全因為所用的Celluloid板材較厚。每一塊的Celluloid都存放5至10年，待板材有足夠穩定性和收水後再用來生產眼鏡，板材經過漫長的歲月洗禮後，密度變得高，製造出來的眼鏡不易出現冷縮熱脹的情況，鏡框收縮令鏡片彎曲的情況相對地變得絕無僅有。

當然，不得不提的是，泰八郎的眼鏡另一個特別的地方是鏡臂內沒有金屬芯亦是賣點之一，當中所涉及的技術，正是這位匠人對生產眼鏡50多年來孜孜不倦的獨步功力。

產品查詢：尊貴視力（2522 1488）

記者：何偉雄